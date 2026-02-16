Μητσοτάκης: Επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σεΐχη, Μοχάμεντ Μπιν Σαχέντ Αλ Ναχαγιάν.

Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΑΕ, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την κοινή τους βούληση να εμβαθύνουν τη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με στόχο την προώθηση της ευημερίας και των συμφερόντων των λαών τους.

Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις για διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του διαλόγου και της διπλωματίας στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο και διεθνώς.

Τέλος, επισημαίνεται ότι συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν συνάντηση το προσεχές διάστημα, προκειμένου να συνεχίσουν τον συντονισμό τους.