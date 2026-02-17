Δίκη για τις Υποκλοπές: Στις 26 Φεβρουαρίου ανακοινώνεται η ετυμηγορία

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς το πρωί της 26ης Φεβρουαρίου αναμένεται η ανακοίνωση της απόφασης από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Νίκος Ασκιανάκης, θα εκφωνήσει την ετυμηγορία για τους τέσσερις επιχειρηματίες που κάθονται στο εδώλιο, κατηγορούμενοι για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Η διαδικασία των αγορεύσεων ολοκληρώθηκε σήμερα με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, σηματοδοτώντας το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας. Το δικαστήριο όρισε την 26η Φεβρουαρίου ως ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρονται ως εκπρόσωποι δύο εταιρειών που ερευνώνται για τη διακίνηση και εμπορία του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης Predator. Στη διάρκεια της δίκης εκπροσωπήθηκαν αποκλειστικά από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

Λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο εισαγγελέας του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών πρότεινε την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών.

Στην αγόρευσή του υποστήριξε ότι αποδείχθηκε η σχέση των κατηγορουμένων με τις δύο εταιρείες και με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, επισημαίνοντας πως η χρήση του είναι παράνομη στη χώρα μας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το συγκεκριμένο λογισμικό παραβιάζει βάναυσα τα προσωπικά δεδομένα και συνιστά απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος, καθώς παρέχει εξουσίες σε πρόσωπα που δεν θα έπρεπε να τις διαθέτουν. Μάλιστα, σημείωσε ότι ακόμη και η ενδεχόμενη χρήση του από κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης.

Η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο και διήρκεσε περισσότερες από 40 συνεδριάσεις. Στο ακροατήριο κατέθεσαν δεκάδες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και οι μηνυτές της υπόθεσης, Νίκος Ανδρουλάκης και Θανάσης Κουκάκης.