ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα κλοπής και διακίνησης παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων
Ειδήσεις
16:11 - 18 Φεβ 2026

ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα κλοπής και διακίνησης παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κύκλωμα που διέπραττε κλοπές και διακινήσεις παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Για την αποδόμηση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου επιχείρηση σε περιοχές της Αθήνας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ένα μέλος.

Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος ακόμη δύο ταυτοποιημένων μελών τα οποία αναζητούνται, σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για διακεκριμένη κλοπή, επιβλαβή φάρμακα, ναρκωτικά και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Όπως προέκυψε, τα μέλη του κυκλώματος, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, οργανώθηκαν σε συμμορία με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κλοπών και την παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων με συγκεκριμένη δραστική ουσία.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί έξι περιπτώσεις κλοπών από Ι.Χ. οχήματα και από σπίτι σε περιοχές της Αθήνας, καθώς και 36 περιπτώσεις κλοπών πιστοποιητικών εγγράφων που είχαν διαπραχθεί στο εξωτερικό.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχαν διακινηθεί περισσότερα από 43.722 φαρμακευτικά δισκία, μέσω συστηματικής αποστολής δεμάτων προς αποδέκτες που διέμεναν σε χώρα της Ευρώπης, με το παράνομο οικονομικό όφελος από αυτή την δραστηριότητα να ξεπερνά τις 45.000 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περισσότερα από 9.600 φαρμακευτικά δισκία,

36 πιστοποιητικά έγγραφα (ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα),

6 laptop,

2 tablet,

3 drones,

παιχνιδομηχανή,

ηλεκτρικό πατίνι,

φωτογραφική μηχανή,

3 κινητά και

πλήθος εγγράφων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
Ειδήσεις

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου

Κατάσχεση 46 κιλών κοκαΐνης αξίας €1,7 εκατ. στο λιμάνι του Πειραιά
Ειδήσεις

Κατάσχεση 46 κιλών κοκαΐνης αξίας €1,7 εκατ. στο λιμάνι του Πειραιά

Εξάρθρωση κυκλώματος «υπαλλήλων» του ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από €3,4 εκατ. η λεία τους
Ειδήσεις

Εξάρθρωση κυκλώματος «υπαλλήλων» του ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από €3,4 εκατ. η λεία τους

Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση 27 κιλών skunk και σύλληψη δύο ατόμων
Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση 27 κιλών skunk και σύλληψη δύο ατόμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:24

Υπό πίεση Ουάσινγκτον και Τεχεράνη: Μέρος της διαπραγμάτευσης οι νέες εχθροπραξίες

Άλλοι Αρθρογράφοι
26/05/2026 - 13:14

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:09

ΕΛΙΤΗΕ: 5 προτάσεις για να μην τεθεί σε κίνδυνο η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 13:08

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:05

Τσάφος: Τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2019

Magazino
26/05/2026 - 12:52

Tα ΕΛΤΑ αφιερώνουν νέα σειρά γραμματοσήμων στα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης της Ελλάδας

Περιβάλλον
26/05/2026 - 12:51

Μαρίνα Φλοίσβου – JURASSIC SEAS: Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 12:47

Σημαντική διάκριση για το Δήμο Κιμώλου στα Tourism Awards 2026

Τεχνολογία
26/05/2026 - 12:45

Λάβατε email για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας; Προσοχή στις παγίδες

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 12:43

Επικαλούμαστε το δικαίωμα της σιωπής

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 12:41

Νέος εμπορικός διευθυντής στην εταιρεία Μαλτέζος ο Ιωάννης Βουλγαρίδης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 12:39

Bank of America: Ανθεκτική η Ευρώπη στη δομημένη χρηματοδότηση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 12:29

Τουρισμός δύο ταχυτήτων: Αυξήθηκαν τα έσοδα στα καταλύματα, υποχώρησε η εστίαση

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/05/2026 - 12:17

ΥΠΑΑΤ: Κανένας εφησυχασμός το καλοκαίρι για την ευλογιά των αιγοπροβάτων - Να τελειώσουμε με τη νόσο

Πολιτική
26/05/2026 - 12:09

Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 12:07

Στάσσης: Η ΑΜΚ αφετηρία για τη νέα ΔΕΗ - Στρατηγικές επενδύσεις σε δίκτυα ενέργειας και data centers

Πολιτική
26/05/2026 - 12:03

Αποστάσεις Ασλανίδη από Καρυστιανού – Προτεραιότητα η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.

Υγεία
26/05/2026 - 11:58

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για την παράνομη διαφήμιση φαρμάκων απώλειας βάρους

Περιβάλλον
26/05/2026 - 11:45

Κουρέτας: Αναγκαία η προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 11:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη - 16 συλλήψεις

Πολιτική
26/05/2026 - 11:43

Μητσοτάκης: Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel για τον Ιούνιο - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα 

Πολιτική
26/05/2026 - 11:26

Κατρίνης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η νίκη και η πολιτική ανατροπή στις επόμενες εκλογές

Πολιτική
26/05/2026 - 11:24

ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης, Παππάς, Δούρου και... Κοτζιάς απέναντι στον Τσίπρα

ΥΔΡΕΥΣΗ
26/05/2026 - 11:16

ΕΥΔΑΠ: 40 θέσεις εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για τη θωράκιση της υδροδότησης στην Αττική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 11:15

ΙΕΛΚΑ: Μόνο ένας στους δύο θα πάει διακοπές φέτος

Υγεία
26/05/2026 - 11:08

ActionAid: «Ωρολογιακή βόμβα» η έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού απέναντι στον Έμπολα σε σχολεία και κοινότητες

Ειδήσεις
26/05/2026 - 10:58

Χαμενεΐ: Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στον Κόλπο

ΜΕΤΑΛΛΑ
26/05/2026 - 10:58

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων: Νομική αοριστία στο νέο χωροταξικό - Κίνδυνος εμπλοκής επενδύσεων

Αυτοδιοίκηση
26/05/2026 - 10:52

Δήμος Αθηναίων: Καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο – Δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης

Οικονομία
26/05/2026 - 10:44

Ελεγκτικό συνέδριο: Το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο γίνεται με απευθείας ανάθεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ