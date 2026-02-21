Προσύμφωνο για επιστροφή των φωτογραφιών της Καισαριανής – Παρέμβαση ΕΣΔΟΓΕ για τις Γερμανικές Οφειλές

Σημαντικό βήμα για την απόκτηση 262 ιστορικών φωτογραφιών της περιόδου της γερμανικής Κατοχής έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού, υπογράφοντας προσύμφωνο με τον Βέλγο συλλέκτη Τιμ ντε Κράνε. Το υλικό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σπάνιες εικόνες από τον δρόμο προς την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή, καθώς και σκηνές από την καθημερινότητα της Κατοχής στην Ελλάδα.

Οι φωτογραφίες ανήκαν αρχικά στον υπολοχαγό της Βέρμαχτ Χέρμαν Χόιερ, ο οποίος υπηρέτησε στην Ελλάδα την περίοδο 1943–1944 και κατέγραψε με τον φακό του γεγονότα και στιγμές της εποχής. Η συλλογή περιήλθε αργότερα στον Τιμ ντε Κράνε και είχε αναρτηθεί σε διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, πριν αποσυρθεί μετά την υπογραφή του προσυμφώνου.

Αυθεντικότητα και εξάωρες διαπραγματεύσεις

Κλιμάκιο του Υπουργείου μετέβη στη Γάνδη και πραγματοποίησε επιτόπια εξέταση του συνόλου της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, καθώς και ορισμένα έντυπα που είχαν συμπεριληφθεί στο αρχείο. Η μακροσκοπική αξιολόγηση από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του υλικού.

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν περίπου έξι ώρες. Πρώτο στάδιο αποτέλεσε η πιστοποίηση της αυθεντικότητας των τεκμηρίων και, αμέσως μετά, η υπογραφή του προσυμφώνου που ανοίγει τον δρόμο για την οριστική μεταφορά τους στην Ελλάδα. Οι επαφές θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να επικυρωθεί η τελική συμφωνία.

Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε δήλωσή της από το δημαρχείο του Έβεργκεμ, ανέφερε ότι η ελληνική αντιπροσωπεία εξέτασε διεξοδικά το σύνολο της συλλογής Χόιερ, επιβεβαιώνοντας την αυθεντικότητά της. Όπως σημείωσε, υπογράφηκε προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου και του συλλέκτη, ενώ η συλλογή αποσύρθηκε άμεσα από τη διαδικτυακή δημοπρασία.

Ιστορικό κειμήλιο για τη χώρα

Ο Τιμ ντε Κράνε δήλωσε ικανοποιημένος από την έκβαση των συζητήσεων, τονίζοντας σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews ότι επετεύχθη συμφωνία, αποφεύγοντας ωστόσο περαιτέρω σχόλια μέχρι την οριστική διευθέτηση του ζητήματος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται απλώς για μεμονωμένες φωτογραφίες, αλλά για ολοκληρωμένα άλμπουμ, τα οποία συνιστούν ιστορικό κειμήλιο που πρέπει να επιστρέψει στη χώρα.

Η υπογραφή του προσυμφώνου θεωρείται καθοριστικό βήμα για την επιστροφή ενός πολύτιμου αρχειακού συνόλου, το οποίο φωτίζει μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας και ενισχύει τη συλλογική μνήμη γύρω από τα γεγονότα της Κατοχής και την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή.

ΕΣΔΟΓΕ: Πρόταση αξιοποίησης και αιχμές για τη «διαχείριση μνήμης»

Στο θέμα παρενέβη το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ), καταθέτοντας πρόταση για τη διαχείριση και αξιοποίηση των φωτογραφιών, με κεντρικό άξονα την προστασία της ιστορικής μνήμης και την αποτροπή της εμπορευματοποίησής της.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Με αφορμή τη δημοσίευση και προσπάθεια πώλησης στο διαδίκτυο σπάνιων φωτογραφικών ντοκουμέντων από τον τουφεκισμό των διακοσίων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, που δικαιολογημένα έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία, θεωρούμε υποχρέωσή μας να καταθέσουμε τα εξής:

Για πρώτη φορά βλέπουμε μερικά από τα πρόσωπα των διακοσίων κομμουνιστών της Καισαριανής, των μαρτύρων και ηρώων μας, που με αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα, ευθυτενείς και αλύγιστοι, προχωρούν προς το εκτελεστικό απόσπασμα. Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, για ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο της Εθνικής Αντίστασης, που δικαίως συγκινεί και κάνει υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Όλους, «πλην Λακεδαιμονίων», αν κρίνουμε από τον βανδαλισμό του Μνημείου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, το βράδυ της Κυριακής, μόλις η υπόθεση πήρε πανελλήνιες διαστάσεις.

Χαιρόμαστε που η Ελληνική Δημοκρατία κινήθηκε άμεσα για να θέσει υπό την κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου τις εμβληματικές αυτές φωτογραφίες κι ελπίζουμε στο αίσιο πέρας της προσπάθειας για την απόκτησή τους. Ωστόσο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό η ιστορική μας μνήμη και η πολιτισμική μας κληρονομιά να αποτελούν αντικείμενο αθέμιτης και παράνομης συναλλαγής.

Δεν επιτρέπεται να βγαίνουν σε πλειστηριασμό πολύτιμες φωτογραφίες και ιστορικά έγγραφα της περιόδου της Κατοχής αλλά και αρχαιολογικοί και άλλοι πολιτισμικοί θησαυροί που άρπαξαν οι κατακτητές από την πατρίδα μας.

Η Ελληνική Δημοκρατία έχει χρέος να εγγυηθεί την οργανωμένη προστασία, τη διάσωση και την ανάδειξη των ιστορικών αυτών τεκμηρίων και των πολιτισμικών μας θησαυρών κλείνοντας το δρόμο στους αναθεωρητές της Ιστορίας αλλά και στους εμπόρους της ιστορικής μνήμης.

Επιπροσθέτως, δεν επιτρέπεται η παραμικρή ανοχή απέναντι στη δόλια προσπάθεια της γερμανικής κυβέρνησης που, με πολιορκητικό κριό τα περιβόητα γερμανικά ταμεία, ιδρύματα και εκπαιδευτικά προγράμματα, επιχειρεί να θέσει υπό τον έλεγχό της την ιστορική μνήμη της Κατοχής και της Αντίστασης και να «ξεπλύνει» την ενοχή της για τα τερατώδη εγκλήματα που διέπραξε το Γ’ Ράιχ στην Ελλάδα.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της επαίσχυντης τακτικής της Ο.Δ.Γ. είναι η πραγματοποίηση, χθες, ημερίδας στον δήμο Παύλου Μελά, όπου λειτούργησε ένα από τα πιο φρικτά ναζιστικά κολαστήρια σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, με χρηματοδότηση «από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον – με τη στήριξη του Γενικού Προξενείου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη» σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση. Μία προσπάθεια γερμανικής διείσδυσης σε έναν από τους πιο εμβληματικούς τόπους μαρτυρίου, Αντίστασης και θυσίας ανάλογη της απόπειράς της, πριν μερικά χρόνια, να διεισδύσει μέσω χρηματοδότησης στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Μία απόπειρα που έπεσε στο κενό χάρη στη γενικευμένη αντίσταση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, δημοτικών παρατάξεων της Καισαριανής, Αντιστασιακών Οργανώσεων και άλλων φορέων, αλλά κυρίως του λαού της Μαρτυρικής Πόλης που καταψήφισε τον ανιστόρητο δήμαρχο!».

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται: «Η δημιουργία ενός κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, όπου θα συγκεντρωθεί και θα οργανωθεί με επιστημονικό τρόπο η παρουσίαση των ντοκουμέντων της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης, που θα είναι πλήρως προσβάσιμα για όλους, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των Μουσείων Εθνικής Αντίστασης και Ολοκαυτωμάτων που υπάρχουν σε μαρτυρικούς τόπους της πατρίδας μας, θα αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα για την αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης.

Σημειώνουμε, επιπλέον, ότι η Ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατοχής και της μεγαλειώδους Εθνικής μας Αντίστασης πρέπει να λάβει τη θέση που της ανήκει στη διδακτέα ύλη των σχολείων της πατρίδας μας. Μόνο έτσι θα διαμορφωθούν ελεύθεροι και δημοκρατικοί πολίτες με συνείδηση της ιστορίας και της ταυτότητας του τόπου τους.

Τονίζουμε, για μία ακόμη φορά, ότι η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Ελληνική Δημοκρατία. Δεν λείπουν τα τεκμήρια και οι καταγραφές για τη διεκδίκηση, αντίθετα διαθέτουμε πλήθος ισχυρών ιστορικών, επιστημονικών, νομικών και πολιτικών εργαλείων στη διάθεσή μας. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση!

Καλούμε την κυβέρνηση με τη στήριξη των πολιτικών κομμάτων να προχωρήσει, επιτέλους, στην υλοποίηση της σχεδόν ομόφωνης απόφασης της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου 2019. Πρόκειται για μία επιβεβλημένη και εξαιρετικά επίκαιρη πράξη απόδοσης δικαιοσύνης, προάσπισης της δημοκρατίας και πραγματικής συμφιλίωσης των λαών. Η σθεναρή και μεθοδική διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών είναι, εξάλλου, η πιο αποστομωτική απάντηση απέναντι στους επιλήσμονες και τους αναθεωρητές της ιστορικής αλήθειας».