Αυθεντικές οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Τις αγοράζει το Υπουργείο Πολιτισμού
15:08 - 20 Φεβ 2026

Αυθεντικές οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Τις αγοράζει το Υπουργείο Πολιτισμού

Reporter.gr Newsroom
Αυθεντικές είναι οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων από την Καισαριανή, με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη να ανακοινώνει πως θα τις αγοράσει το ΥΠΠΟ.   

Αναλυτικά σε ανακοίνωσή της η κ. Μενδώνη αναφέρει:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών», ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού.

