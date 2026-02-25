Μόντι: Σταθερή η στήριξη της Ινδίας προς το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς το 2023

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι υπογράμμισε από το βήμα της Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ ότι η ταχεία οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας και η τεχνολογική υπεροχή του Ισραήλ δημιουργούν «φυσικό θεμέλιο» για μια ακόμα πιο στενή στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη σημερινή του ομιλία (25/2), ενώπιον των Ισραηλινών βουλευτών, ο Μόντι επισήμανε ότι η Ινδία τα τελευταία χρόνια αποτελεί τη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στον κόσμο.

«Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ αποτελεί υπερδύναμη καινοτομίας και τεχνολογικής ηγεσίας. Αυτό δημιουργεί ένα φυσικό θεμέλιο για μια εταιρική σχέση με προοπτική προς το μέλλον», τόνισε.

Παράλληλα, ο Ινδός πρωθυπουργός εξέφρασε τη σταθερή στήριξη της Ινδίας προς το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Μεταφέρω τα βαθύτερα συλλυπητήρια του λαού της Ινδίας για κάθε ζωή που χάθηκε και για κάθε οικογένεια που πλήγηκε από τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς», δήλωσε.

«Μοιραζόμαστε τον πόνο σας και συμμεριζόμαστε τη θλίψη σας. Η Ινδία στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ με σταθερότητα και πλήρη πεποίθηση, τόσο σε αυτή τη στιγμή όσο και στο μέλλον», πρόσθεσε, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη συνέχιση και εμβάθυνση της διμερούς τους συνεργασίας.