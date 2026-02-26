Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο για απάτη άνω του 1,3 εκατ. ευρώ αρχιμανδρίτης και ιερέας

Ενώπιον του Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης άρχισε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά καταγγελλόμενη απάτη σε βάρος πιστών, με επίκεντρο τον Ναό Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αρχιμανδρίτης φέρεται, την περίοδο 2018–2023, να έπειθε μέλη του ποιμνίου του ότι ήταν φαβορί για τη διαδοχή στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, αποσπώντας, μαζί με συνεργούς, «δωρεές» που ξεπερνούν τα 1,3 εκατ. ευρώ. Στο εδώλιο, πέρα από τον 70χρονο σήμερα κληρικό, ο οποίος έχει παυθεί από τα ιερατικά του καθήκοντα και κρατείται προσωρινά, παραπέμφθηκαν ακόμη ένας 63χρονος πρώην ιερέας, ως στενός συνεργάτης του (επίσης προφυλακισμένος), καθώς και δύο λαϊκοί, 53 και 36 ετών, που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία έξι πιστών. Κατά τη δικογραφία, οι βασικοί κατηγορούμενοι υποστήριζαν ότι ο αρχιμανδρίτης θα εκλεγόταν σύντομα Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, όταν θα χήρευε η θέση από τον μακαριστό Άνθιμος. Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία των ισχυρισμών τους, φέρονται να παρουσίαζαν πλαστές επιστολές με σφραγίδες της Αρχιεπισκοπή Αθηνών, της Προεδρία της Δημοκρατίας, του Οικουμενικό Πατριαρχείο και του Υπουργείο Οικονομικών.

Κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας κατέθεσε ένας εκ των φερόμενων θυμάτων, ο οποίος ανέφερε ότι παρέδωσε τμηματικά περίπου 200.000 ευρώ. Όπως είπε, οι κατηγορούμενοι διαβεβαίωναν ότι η εκλογή ήταν προ των πυλών και ότι απαιτούνταν οικονομική ενίσχυση για τις «παρασκηνιακές διεργασίες». «Υπόσχονταν ότι θα μου επέστρεφαν τα χρήματα μετά την εκλογή. Πείστηκα ότι έτσι γίνεται. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να κάνεις πίσω, μέχρι που είπα “τέρμα” και άρχισα να ερευνώ», κατέθεσε, σημειώνοντας ότι απευθύνθηκε ακόμη και σε Μητροπολίτες άλλων περιοχών και στο Άγιο Όρος. Πρόσθεσε δε ότι του είχε υποσχεθεί ρόλος-κλειδί στη διοίκηση της Μητρόπολης, ενώ οι επιστολές λειτουργούσαν ως «απόδειξη ισχύος».

Η διαδικασία συνεχίζεται, με τον Μητροπολίτη Φιλόθεο να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μάρτυρες που θα εξεταστούν.