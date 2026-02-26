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Κυκλοφοριακό «μπλόκο» στο κέντρο της Αθήνας για τη συμπλήρωση 3 ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη
Ειδήσεις
18:40 - 26 Φεβ 2026

Κυκλοφοριακό «μπλόκο» στο κέντρο της Αθήνας για τη συμπλήρωση 3 ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη

Reporter.gr Newsroom
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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ενώ παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

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