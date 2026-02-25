Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου (28/2)

Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου 28/2 – 3 χρόνια από το Έγκλημα στα Τέμπη 28/2/2023

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Σύλλογός μας απευθύνει πλατύ κάλεσμα σε κάθε πολίτη, σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε νέα και νέο, κάθε γονέα, να πλημμυρίσουν τους δρόμους αυτό το Σάββατο 28/2. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα Εργατικά Κέντρα, τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Συλλόγους Γονέων, Φοιτητών, Μαθητών και τους Μαζικούς Φορείς σε ένα κοινό μέτωπο ενάντια στη συγκάλυψη και τη λήθη.

Με την κύρια δίκη να ξεκινά στις 23 Μαρτίου, ο αγώνας μας για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες και όλοι οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Τα Τέμπη δεν ήταν μια «κακιά στιγμή», αλλά έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή.

Όλες / Όλοι το Σάββατο στις 12:00 μ.μ.:

Αθήνα: Σύνταγμα

Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου

Στην υπόλοιπη Ελλάδα & το εξωτερικό

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου».