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Επιστρέφει από το Άμπου Ντάμπι η ομάδα μπάσκετ Κ-18 του Άρη
Ειδήσεις
15:55 - 03 Μαρ 2026

Επιστρέφει από το Άμπου Ντάμπι η ομάδα μπάσκετ Κ-18 του Άρη

Reporter.gr Newsroom
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Η αποστολή της ομάδας μπάσκετ Κ-18 του Άρη ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, έπειτα από τον προσωρινό εγκλωβισμό της στο Άμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ, η αποστολή αναμένεται να αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και από εκεί να ταξιδέψει ακολούθως για την Αθήνα.      

Σημειώνεται ότι η ομάδα είχε μεταβεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να συμμετάσχει στο Next Gen της EuroLeague, ωστόσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν οδήγησαν σε αιφνίδια ανατροπή των δεδομένων.

Η αναμέτρηση της Κ-18 του Άρη με τη Μονακό διακόπηκε κατά τη διάρκειά της, όταν υπήρξε ενημέρωση για επίθεση σε αμερικανική βάση που βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από το γήπεδο. Οι διοργανωτές διέκοψαν προσωρινά τον αγώνα και οι δύο ομάδες κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια. Αν και έγινε προσπάθεια επανέναρξης, η αναμέτρηση δεν ολοκληρώθηκε.

Λίγο αργότερα, η EuroLeague ανακοίνωσε την οριστική ματαίωση της διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι δεν μπορούσαν να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας για αθλητές, τεχνικά επιτελεία και συνοδούς.

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