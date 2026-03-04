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Novibet: Από κοινού με Alwyn απόφαση για παύση της διαδικασίας συναλλαγής
Ειδήσεις
21:30 - 04 Μαρ 2026

Novibet: Από κοινού με Alwyn απόφαση για παύση της διαδικασίας συναλλαγής

Reporter.gr Newsroom
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Σχετικά με τη διαδικασία συναλλαγής μεταξύ της Novibet και της Allwyn, η Novibet επιβεβαιώνει ότι, κατόπιν των εξελίξεων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, τα δύο μέρη αποφάσισαν από κοινού να αποσύρουν τη συναλλαγή και να μην προχωρήσουν στην ολοκλήρωσή της. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από συνολική αξιολόγηση των δεδομένων της διαδικασίας, με βασικό γνώμονα τη δημιουργία και διασφάλιση της μέγιστης δυνατής αξίας για τους μετόχους και επενδυτές της εταιρείας.

Η Novibet συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό και επενδυτικό της πλάνο, αξιοποιώντας την τεχνολογία αιχμής και την ιδιόκτητη πλατφόρμα της ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με οδηγό την καινοτομία και την τεχνολογική της υπεροχή, επιταχύνει τη διεθνή της ανάπτυξη και ενισχύει τη θέση της ως ένας από τους πλέον δυναμικούς GameTechοργανισμούς με ισχυρό διεθνή προσανατολισμό.

Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας επιβεβαιώνεται και από την παρουσία της, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στη λίσταFT1000 Europes Fastest Growing Companies, όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε από τους Financial Times και τη Statista. Η διάκριση αυτή αποτυπώνει τον ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης τηςNovibet, ο οποίος παραμένει υπερδιπλάσιος σε σχέση με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Σήμερα, με παρουσία σε 9 αγορές, περισσότερους από 1.400 εργαζομένους και 4 διεθνή hubs σε Ελλάδα, Μάλτα, Βραζιλία και Μεξικό, η Novibet συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην τεχνολογική υπεροχή, την καινοτομία και τη διαρκή εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών της, διαμορφώνοντας ένα όλο και ισχυρότερο διεθνές GameTech οικοσύστημα

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