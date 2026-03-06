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ΕΛΑΣ: Ανακοίνωση για τον άνδρα με τις χειροβομβίδες στη ΓΑΔΑ
Ειδήσεις
21:37 - 06 Μαρ 2026

ΕΛΑΣ: Ανακοίνωση για τον άνδρα με τις χειροβομβίδες στη ΓΑΔΑ

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όταν 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε τη σκοπιά στην είσοδο του κτιρίου, δηλώνοντας ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά. Οι αστυνομικές δυνάμεις τον ακινητοποίησαν λίγη ώρα αργότερα, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εντόπισε δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου.

Πιο αναλυτικά, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι περίπου στις 18:00 ένας 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε την αστυνομική σκοπιά μπροστά από την είσοδο του κτιρίου της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.

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Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις της ΓΑΔΑ και το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, με αποτέλεσμα περίπου στις 18:25 ο 48χρονος να αφοπλιστεί και να ακινητοποιηθεί. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), το οποίο περισυνέλεξε δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου.

Παράλληλα, στο σακίδιο που έφερε ο άνδρας πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη, χωρίς να εντοπιστούν άλλα ευρήματα. Μετά τη σύλληψή του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της ΓΑΔΑ, όπου και εξετάζεται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvxrlh866ax?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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