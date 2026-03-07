Aσημένιος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού o Λευτέρης Πετρούνιας

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης που διεξήχθη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, ανέβηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας, επιβεβαιώνοντας σε ακόμα έναν τελικό πως είναι ο «άρχοντας ο κρίκων».

Ο Ολυμπιονίκης μας συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς και έμεινε πίσω μόνο από τον Ρώσο, Ίλια Ζακάι, ο οποίος μάζεψε 14.600 βαθμούς.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο 24χρονος Ιάπωνας, Κιίτσι Κανέτα με 14.233, αφήνοντας στην τέταρτη θέση τον Αζέρο, Νικίτα Σιμόνοφ.

Συγχαρητήρια από Τασούλα

«Ο Λευτέρης Πετρούνιας για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια. Με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, πρόσθεσε ακόμα μία επιτυχία στη μακρά εντυπωσιακή του πορεία χαρίζοντας και πάλι στην Ελλάδα μια θέση στο βάθρο των νικητών. Θερμά συγχαρητήρια», ανέφερε, σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.