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Νεκροί και μεγάλες καταστροφές στο Χάρκοβο μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση
Ειδήσεις
18:15 - 07 Μαρ 2026

Νεκροί και μεγάλες καταστροφές στο Χάρκοβο μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία εξαπέλυσε μια ακόμη μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας δεκάδες πυραύλους και εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η επίθεση περιλάμβανε συνολικά 29 πυραύλους – σχεδόν οι μισοί από αυτούς βαλλιστικοί – και περίπου 480 drones, κυρίως τύπου Shahed. Οι επιθέσεις έπληξαν αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων την πρωτεύουσα Κίεβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη Χάρκοβο, καθώς και τις περιοχές Ζαπορίζια, Οδησσό και Σούμι.

Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι ζημιές στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ, ένας βαλλιστικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία πέντε ορόφων. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, ενώ περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν. Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές στο κτίριο και πυρκαγιές στα ανώτερα διαμερίσματα, ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν να περιορίσουν τις ζημιές.

Στο Κίεβο, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω του συναγερμού για πυραυλική επίθεση. Όπως δήλωσε ο Ζελένσκι, για ακόμη μία φορά στόχος των ρωσικών επιθέσεων ήταν και οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, κάτι που απειλεί την ηλεκτροδότηση και τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τους δυτικούς συμμάχους να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς τη χώρα του. Τόνισε ότι η Ρωσία συνεχίζει να προσπαθεί να καταστρέψει κατοικίες και κρίσιμες υποδομές, γι’ αυτό η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και όπλα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλύτερη προστασία του άμαχου πληθυσμού.

Η Ουκρανία αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια και συνεχίζει να ζητά από τους δυτικούς συμμάχους περισσότερα μέσα για την ενίσχυση της αεράμυνάς της, καθώς συχνά αντιμετωπίζει έλλειψη αντιαεροπορικών πυραύλων.

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