Νεκροί και μεγάλες καταστροφές στο Χάρκοβο μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση

Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι ζημιές στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ, ένας βαλλιστικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία πέντε ορόφων. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, ενώ περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν. Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές στο κτίριο και πυρκαγιές στα ανώτερα διαμερίσματα, ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν να περιορίσουν τις ζημιές.

Στο Κίεβο, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω του συναγερμού για πυραυλική επίθεση. Όπως δήλωσε ο Ζελένσκι, για ακόμη μία φορά στόχος των ρωσικών επιθέσεων ήταν και οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, κάτι που απειλεί την ηλεκτροδότηση και τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τους δυτικούς συμμάχους να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς τη χώρα του. Τόνισε ότι η Ρωσία συνεχίζει να προσπαθεί να καταστρέψει κατοικίες και κρίσιμες υποδομές, γι’ αυτό η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και όπλα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλύτερη προστασία του άμαχου πληθυσμού.

Η Ουκρανία αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια και συνεχίζει να ζητά από τους δυτικούς συμμάχους περισσότερα μέσα για την ενίσχυση της αεράμυνάς της, καθώς συχνά αντιμετωπίζει έλλειψη αντιαεροπορικών πυραύλων.

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