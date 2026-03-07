Νέο κύμα αυξήσεων στα καύσιμα – Πίεση σε νοικοκυριά και οδηγούς

Ανοδικές πιέσεις καταγράφονται και στο πετρέλαιο κίνησης, του οποίου η μέση τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,80 ευρώ το λίτρο.
Τις πρώτες ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή παρατηρήθηκε αυξημένη κινητικότητα στα πρατήρια καυσίμων, καθώς πολλοί οδηγοί έσπευσαν να γεμίσουν τα οχήματά τους με βενζίνη, προσπαθώντας να προλάβουν τις νέες αυξήσεις. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την έντονη ανησυχία που επικρατεί στην αγορά για την περαιτέρω πορεία των τιμών.
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