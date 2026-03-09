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Αυτοκινητόδρομος ΑΘΕ: Μεγάλης διάρκειας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο (10/3)
Ειδήσεις
12:14 - 09 Μαρ 2026

Αυτοκινητόδρομος ΑΘΕ: Μεγάλης διάρκειας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο (10/3)

Reporter.gr Newsroom
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσσαλονίκης, με στόχο την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.      

Πιο συγκεκριμένα, από αύριο Τρίτη (10/3) στις 07:00 έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 στις 19:00, από το 162,5ο χλμ. έως και το 159,4ο χλμ., θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά.

Φάση Β: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 19:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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