Αυτοκινητόδρομος ΑΘΕ: Μεγάλης διάρκειας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο (10/3)

Πιο συγκεκριμένα, από αύριο Τρίτη (10/3) στις 07:00 έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 στις 19:00, από το 162,5ο χλμ. έως και το 159,4ο χλμ., θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Φάση Α: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά.
Φάση Β: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή.
Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 19:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.