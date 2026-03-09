ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γεωργιάδης: Όσοι παρουσίαζαν την κυβέρνηση ως υποχωρητική στα εθνικά θέματα «έχουν πάει κουβά»
Πολιτική
11:56 - 09 Μαρ 2026

Γεωργιάδης: Όσοι παρουσίαζαν την κυβέρνηση ως υποχωρητική στα εθνικά θέματα «έχουν πάει κουβά»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε σήμερα (9/3) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως επίσης και για το πολιτικό κλίμα στη χώρα μας.       

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε αρχικά αν θα επιμείνει στη μήνυση κατά του Λάκη Λαζόπουλου. Όπως είπε:

«Έχω στείλει το εξώδικο την Παρασκευή και σήμερα ετοιμάζεται η αγωγή και η μήνυση. Άλλο η σάτιρα άλλο αυτό που έκανε ο κ. Λαζόπουλος. Σάτιρα δεν είναι «σπάστε τον στο ξύλο».

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο χρόνο παραμονής στα Επείγοντα, επισημαίνοντας ότι:

«Στον Ευαγγελισμό η μείωση είναι 69% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ο χρόνος αναμονής στον Ευαγγελισμό είναι κάτω από 4 ώρες. Για νοσοκομείο τέτοιου επιπέδου είναι ιδανικός χρόνος. Όταν λέμε 4 ώρες δεν σημαίνει 4 ώρες για να σε δει γιατρός, εμείς μετράμε ως αναμονή από την ώρα που πας και παίρνεις το βραχιολάκι μέχρι την ώρα που ή παίρνεις εξιτήριο ή παίρνεις εισιτήριο για να μπεις στην κλινική», διευκρίνισε.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ερωτηθείς αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά της ακρίβειας λόγω της κρίσης σχολίασε:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δείξει στο παρελθόν ότι αντιδρά σε πρώτο χρόνο της κρίσης. Αν πρέπει να παρέμβει, θα παρέμβει».

Ενώ αναφορικά με τις αποστολές στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο πρόσθεσε:

«Είναι μια κίνηση που έχει δώσει περηφάνια σε όλον τον Ελληνισμό και έχει δώσει πολύ μεγάλη ασφάλεια στους Κύπριους αδελφούς μας. Όσοι παρουσίαζαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη σαν μια κυβέρνηση υποχωρητική στα εθνικά μας θέματα έλαβαν την απάντησή τους επί του πεδίου. Για παράδειγμα, η κριτική για έναν σκυφτό Γεραπετρίτη έχει πάει κουβά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά τώρα, με την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ο υπουργός ανέφερε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στη λήξη της τετραετίας.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι το κόμμα Τσίπρα θα απειλήσει τη ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε:

«Το κόμμα του κ.Τσίπρα θα βλάψει τον κ. Ανδρουλάκη. Ο κ.Τσίπρας έχει σοβαρό ενδεχόμενο να βγει δεύτερος».

Τέλος για το αν πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει σαν κόμμα εκτίμησε τα εξής:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει -γιατί όλοι οι άλλοι θα πάνε με τον Τσίπρα-, θα τον πάρει στα χέρια του ο Πολάκης και εκεί θα είναι και το κύκνειο άσμα του στην πολιτική».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κίνα: «Εσωτερική υπόθεση του Ιράν» η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Έκκληση για αποκλιμάκωση
Ειδήσεις

Κίνα: «Εσωτερική υπόθεση του Ιράν» η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Έκκληση για αποκλιμάκωση

Χριστοδουλίδης: Η Τουρκία δε θα πάψει να είναι η κατοχική δύναμη στην Κύπρο
Ειδήσεις

Χριστοδουλίδης: Η Τουρκία δε θα πάψει να είναι η κατοχική δύναμη στην Κύπρο

Προειδοποίηση ΔΝΤ για επιπτώσεις του πολέμου: Σκεφτείτε το αδιανόητο και προετοιμαστείτε
Ειδήσεις

Προειδοποίηση ΔΝΤ για επιπτώσεις του πολέμου: Σκεφτείτε το αδιανόητο και προετοιμαστείτε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον
Ειδήσεις

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας
Ειδήσεις

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων
Ειδήσεις

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ