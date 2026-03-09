Γεωργιάδης: Όσοι παρουσίαζαν την κυβέρνηση ως υποχωρητική στα εθνικά θέματα «έχουν πάει κουβά»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε σήμερα (9/3) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως επίσης και για το πολιτικό κλίμα στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε αρχικά αν θα επιμείνει στη μήνυση κατά του Λάκη Λαζόπουλου. Όπως είπε:

«Έχω στείλει το εξώδικο την Παρασκευή και σήμερα ετοιμάζεται η αγωγή και η μήνυση. Άλλο η σάτιρα άλλο αυτό που έκανε ο κ. Λαζόπουλος. Σάτιρα δεν είναι «σπάστε τον στο ξύλο».

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο χρόνο παραμονής στα Επείγοντα, επισημαίνοντας ότι:

«Στον Ευαγγελισμό η μείωση είναι 69% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ο χρόνος αναμονής στον Ευαγγελισμό είναι κάτω από 4 ώρες. Για νοσοκομείο τέτοιου επιπέδου είναι ιδανικός χρόνος. Όταν λέμε 4 ώρες δεν σημαίνει 4 ώρες για να σε δει γιατρός, εμείς μετράμε ως αναμονή από την ώρα που πας και παίρνεις το βραχιολάκι μέχρι την ώρα που ή παίρνεις εξιτήριο ή παίρνεις εισιτήριο για να μπεις στην κλινική», διευκρίνισε.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ερωτηθείς αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά της ακρίβειας λόγω της κρίσης σχολίασε:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δείξει στο παρελθόν ότι αντιδρά σε πρώτο χρόνο της κρίσης. Αν πρέπει να παρέμβει, θα παρέμβει».

Ενώ αναφορικά με τις αποστολές στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο πρόσθεσε:

«Είναι μια κίνηση που έχει δώσει περηφάνια σε όλον τον Ελληνισμό και έχει δώσει πολύ μεγάλη ασφάλεια στους Κύπριους αδελφούς μας. Όσοι παρουσίαζαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη σαν μια κυβέρνηση υποχωρητική στα εθνικά μας θέματα έλαβαν την απάντησή τους επί του πεδίου. Για παράδειγμα, η κριτική για έναν σκυφτό Γεραπετρίτη έχει πάει κουβά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά τώρα, με την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ο υπουργός ανέφερε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στη λήξη της τετραετίας.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι το κόμμα Τσίπρα θα απειλήσει τη ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε:

«Το κόμμα του κ.Τσίπρα θα βλάψει τον κ. Ανδρουλάκη. Ο κ.Τσίπρας έχει σοβαρό ενδεχόμενο να βγει δεύτερος».

Τέλος για το αν πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει σαν κόμμα εκτίμησε τα εξής:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει -γιατί όλοι οι άλλοι θα πάνε με τον Τσίπρα-, θα τον πάρει στα χέρια του ο Πολάκης και εκεί θα είναι και το κύκνειο άσμα του στην πολιτική».