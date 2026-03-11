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ΠΟΠΕΚ: Οι πρατηριούχοι συκοφαντούνται αναίτια - Πυρά στην κυβέρνηση
Ειδήσεις
11:53 - 11 Μαρ 2026

ΠΟΠΕΚ: Οι πρατηριούχοι συκοφαντούνται αναίτια - Πυρά στην κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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«Μετά τα τελευταία δημοσιεύματα για την απόφαση επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, από την πλευρά της κυβέρνησης, αισθανόμαστε την ανάγκη να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για τη στοχευμένη καθοδήγηση της κοινής γνώμης κατά των πρατηριούχων», αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριουχων Εμπόρων Καυσίμων.

Όπως τονίζει «η λογική του «κοινωνικού κράτους» το οποίο αντί να δείξει την ύπαρξη του και να βοηθήσει από την πλευρά του τους καταναλωτές, σε αυτή την άσχημη οικονομική συγκυρία, κοιτά να προστατεύσει τα υπέρογκα από τα καύσιμα έσοδα του και μάλιστα να τα αυξήσει (μιας και όσο αυξάνεται η τιμή αυξάνεται και ο ΦΠΑ) και ταυτόχρονα στρέφει την προσοχή των πολιτών στους πρατηριούχους, κίνηση που ερμηνεύεται τουλάχιστον προκλητική και ανήθικη.

Δεν γίνεται το κράτος που με ΕΦΚ 0,70 €/λίτρο στη βενζίνη + 0,40 € ΦΠΑ (24% επί της συνολικής καθαρής αξίας του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚ), Σύνολο εσόδου 1,10 € για κάθε λίτρο καυσίμου, αντί να δείξει έμπρακτα τη στήριξη του στους πολίτες μέσω της μείωσης των φόρων και του ΦΠΑ, τιμωρεί τους πρατηριούχους που συγκρατούν τις τιμές όπως φαίνεται και από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν ανεβάσει κατά πολύ λιγότερο τις λιανικές τιμές τους σε σχέση με τις αυξημένες τιμές που προμηθεύονται από τα διυλιστήρια.

Οι πρατηριούχοι συκοφαντούνται αναίτια και αδικαιολόγητα ότι αισχροκερδούν, χωρίς όμως ποτέ κάποιος να το αποδείξει και για αυτό ευθέως ρωτάμε ποιο τελικά είναι το ποσό της αισχροκέρδειάς για το οποίο λοιδορείται ο κλάδος μας ;

Σήμερα το κράτος μας εισπράττει παραπάνω Φ.Π.Α. Ποιος λοιπόν κάνει αισχροκέρδεια, ο πρατηριούχος που κερδίζει μερικά cents το λίτρο και έχει επενδύσει τεράστια ποσά για την επιχείρηση του ή το κράτος που ενώ οι πολίτες στενάζουν από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων συνεχίζει ακάθεκτο να εισπράττει τεράστιους φόρους και μάλιστα να τους αυξάνει;;;; Η κοροϊδία του κόσμου πρέπει να σταματήσει. Οι πολίτες δεν είναι ανίδεοι ώστε να παίζουν κάποιοι το επικοινωνιακό παιχνίδια αισχροκερδώντας μέσω του λαϊκισμού!

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σοβαρά κράτη που έμπρακτα ήθελαν να στηρίξουν τους πολίτες στις περιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, το έκαναν μειώνοντας τον ΕΦΚ για ένα συγκεκριμένο διάστημα καθώς και το ΦΠΑ, εωσότου οι τιμές επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα…. Σε αυτά τα κράτη ήταν η Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Κύπρος και σήμερα είναι Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ιταλία, και……………. η Τουρκία!!!!!!! Εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα……

Αντί λοιπόν για το λαϊκισμό, αλλάξτε τροχιά και στηρίξτε έμπρακτα τους πολίτες μέσα στους οποίους είναι και οι επαγγελματίες πρατηριούχοι με πολιτικές πραγματικά κοινωνικού κράτους.

Μείωση άμεσα στον ΕΦΚ και στον ΦΠΑ των καυσίμων !!!!!», καταλήγει χαρακτηριστικά η ΠΟΠΕΚ.

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