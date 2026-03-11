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Πλεύρης: Εξετάζουμε το ενδεχόμενο απαγόρευσης της μπούρκας και νικάμπ
Πολιτική
11:43 - 11 Μαρ 2026

Πλεύρης: Εξετάζουμε το ενδεχόμενο απαγόρευσης της μπούρκας και νικάμπ

Reporter.gr Newsroom
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Στο ενδεχόμενο να απαγορευτεί η χρήση μπουρκάς και νικάμπ αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, από το βήμα της Βουλής. Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, το ζήτημα βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ το υπουργείο εξετάζει τη νομολογία και τα ρυθμιστικά πλαίσια άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, έχει ήδη πραγματοποιήσει έρευνα σε δομές, διαπιστώνοντας ότι οι περιπτώσεις είναι λίγες, αλλά υπάρχουν γυναίκες που, χωρίς να το επιθυμούν, υποχρεώνονται να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους για να αποφύγουν στοχοποίηση από άνδρες της ίδιας εθνοτικής ή θρησκευτικής κοινότητας ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε ότι στην Ελλάδα το φαινόμενο είναι περιορισμένο, καθώς οι μεταναστευτικές ροές δεν προέρχονται κυρίως από περιοχές όπου η μπούρκα ή το νικάμπ είναι συνηθισμένα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα λειτουργεί κυρίως ως χώρα διέλευσης προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου πραγματοποιείται η οικογενειακή επανένωση. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, σε θέματα δικαιωμάτων, είτε αφορούν έναν είτε πολλούς, πρέπει να υπάρξει σαφής ρύθμιση.

«Έχουμε λάβει υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αναγνωρίζουν ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών να αποφασίζουν για το θέμα, αλλά και τη νομοθέτηση άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Εξετάζουμε συνολικά όλο το πλαίσιο και το επόμενο διάστημα θα υπάρξει σαφής τοποθέτηση», δήλωσε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να δώσει χρονοδιάγραμμα ή πλήρη περιγραφή του πλαισίου.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Στέλιος Φωτόπουλος, που κατέθεσε την σχετική επίκαιρη ερώτηση, υποστήριξε ότι η απαγόρευση της πλήρους κάλυψης του προσώπου σε δημόσιους χώρους είναι «επιβεβλημένη».

Μετανάστες εκτός χωρών με πολεμικές συρράξεις και κέντρα επιστροφής

Αναφορικά με φαινόμενα κατάχρησης των δικαιωμάτων ασύλου, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι πολλοί οικονομικοί μετανάστες εκμεταλλεύονται πολεμικές συγκρούσεις για να παρουσιαστούν ως πρόσφυγες. «Από Αφγανιστάν και Σουδάν το 85% είναι μονήρεις άνδρες. Στον πόλεμο φεύγουν πρώτοι οι άνδρες; Αυτό δείχνει ότι πολλοί χρησιμοποιούν τις ταραχές, ενώ οι λόγοι είναι οικονομικοί», ανέφερε.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι στην Ευρώπη εισάγεται πλέον η συζήτηση για πιο αυστηρά κριτήρια, ώστε η καταγωγή από χώρα με σύρραξη να μην αρκεί για χορήγηση ασύλου. Παράδειγμα αποτελεί η Σουηδία, όπου εξετάζονται ηλικία και φύλο.

Τέλος, ο Θάνος Πλεύρης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί σχετικά με τη δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες, μετά την έγκριση του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού επιστροφών. «Η Αριστερά διαφωνεί. Το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει την προσπάθεια ή θα κινηθεί προς την Αριστερά; Θα δημιουργήσουμε κέντρο επιστροφής εκτός ΕΕ», διερωτήθηκε ο υπουργός.

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