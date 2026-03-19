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Βενζινάδικα – ΥΠΑΝ: Επιδότηση αλλά... για το σύστημα εισροών-εκροών – «Φρενάρουν» οι απεργίες
Οικονομία
14:33 - 19 Μαρ 2026

Βενζινάδικα – ΥΠΑΝ: Επιδότηση αλλά... για το σύστημα εισροών-εκροών – «Φρενάρουν» οι απεργίες

Γιώργος Αλεξάκης
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Ολοκληρώθηκε μετά από ένα τρίωρο σύσκεψη του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών. Σε μια περίοδο που η αγορά δοκιμάζεται από τις συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης. Mε βάση όσα είπε ο υπουργός, η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων με στόχο την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί προκύπτει ότι τα περιστατικά παραβίασης του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι σχεδόν μηδενικά, γεγονός που αποδίδεται στην υπεύθυνη στάση που επιδεικνύει η πλειονότητα των επαγγελματιών του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διευκρινίστηκε με σαφήνεια ότι το συγκεκριμένο μέτρο, παρότι αυστηρό, είναι προσωρινό και έχει ορισμένη ημερομηνία λήξης, έως τις 30 Ιουνίου.

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε τη δέσμευση της πολιτείας να στηρίξει τον κλάδο των πρατηριούχων, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων εισροών-εκροών. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Υπουργείο Οικονομικών για την απόφαση να ενισχύσει κάθε πρατήριο με επιδότηση ύψους 3.000 ευρώ, μέσω voucher, για την έγκαιρη εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων.

Οι πρατηριούχοι

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, Μιχάλης Κιούσης, δήλωσε ότι κατά τη σύσκεψη τέθηκαν αναλυτικά τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Όπως σημείωσε, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όπως έχει επιβληθεί, φέρνει στη σημερινή συγκυρία τη μεγάλη πλειονότητα των πρατηριούχων στα όρια της επιβίωσης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο κλάδος καλείται να συμβάλει, στο μέτρο του δυνατού, στη διατήρηση χαμηλότερων τιμών προς όφελος των καταναλωτών.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συζήτηση ως διεξαχθείσα σε θετικό κλίμα, τονίζοντας ότι τα συμπεράσματα και οι όποιες εξελίξεις θα μεταφερθούν προς συζήτηση στις ενώσεις πανελλαδικά, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των συστημάτων εισροών-εκροών, υπογράμμισε ότι η αναβάθμισή τους συνεπάγεται υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συνδρομή από το αρμόδιο Υπουργείο.

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, ο κ. Κιούσης ανέφερε ότι, μετά τις συζητήσεις με τον Υπουργό και τις σχετικές διαβεβαιώσεις που δόθηκαν, δεν διαφαίνεται στην παρούσα φάση πιθανότητα απεργιακών κινητοποιήσεων.

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Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 15:22
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