Βενζινάδικα – ΥΠΑΝ: Επιδότηση αλλά... για το σύστημα εισροών-εκροών – «Φρενάρουν» οι απεργίες

Ολοκληρώθηκε μετά από ένα τρίωρο σύσκεψη του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών. Σε μια περίοδο που η αγορά δοκιμάζεται από τις συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης. Mε βάση όσα είπε ο υπουργός, η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων με στόχο την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί προκύπτει ότι τα περιστατικά παραβίασης του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι σχεδόν μηδενικά, γεγονός που αποδίδεται στην υπεύθυνη στάση που επιδεικνύει η πλειονότητα των επαγγελματιών του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διευκρινίστηκε με σαφήνεια ότι το συγκεκριμένο μέτρο, παρότι αυστηρό, είναι προσωρινό και έχει ορισμένη ημερομηνία λήξης, έως τις 30 Ιουνίου.

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε τη δέσμευση της πολιτείας να στηρίξει τον κλάδο των πρατηριούχων, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων εισροών-εκροών. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Υπουργείο Οικονομικών για την απόφαση να ενισχύσει κάθε πρατήριο με επιδότηση ύψους 3.000 ευρώ, μέσω voucher, για την έγκαιρη εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων.