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Δίκη Χρυσής Αυγής: Το Εφετείο απορρίπτει τα ελαφρυντικά για την πλειοψηφία των κατηγορουμένων
Ειδήσεις
12:48 - 11 Μαρ 2026

Δίκη Χρυσής Αυγής: Το Εφετείο απορρίπτει τα ελαφρυντικά για την πλειοψηφία των κατηγορουμένων 

Reporter.gr Newsroom
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Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων απέρριψε σήμερα (11/3) την αναγνώριση ελαφρυντικών για τη μεγάλη πλειονότητα των κατηγορουμένων στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, αναγνωρίζοντας μόνο σε πέντε εξ αυτών -κατά πλειοψηφία- το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.      

Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο ελαφρυντικό αποδόθηκε στους Αντώνη Γρέγο, Αριστόδημο Δασκαλάκη, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Δημήτρη Κουκούτση.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει στην επιστροφή στη φυλακή πέντε κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων οι πρώην βουλευτές Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Μιχάλης Αρβανίτης και Ελένη Ζαρούλια, καθώς και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν λάβει αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους μέχρι την έκδοση της απόφασης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Οι πέντε κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από πέντε έως επτά έτη. Δεδομένου ότι δεν τους αναγνωρίστηκε κάποιο ελαφρυντικό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των ποινών, είναι πιθανό να οδηγηθούν εκ νέου στη φυλακή.

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