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Στρατηγική συμφωνία της AUSTRIACARD HOLDINGS για την παραγωγή καρτών ευφυούς ταχογράφου στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις
12:32 - 11 Μαρ 2026

Στρατηγική συμφωνία της AUSTRIACARD HOLDINGS για την παραγωγή καρτών ευφυούς ταχογράφου στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG), μέσω της θυγατρικής της INFORM ΛΥΚΟΣ, ανακοινώνει την ανάληψη του κρίσιμου έργου παραγωγής καρτών ευφυούς ταχογράφου για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδας. Η νέα αυτή συμφωνία ενισχύει περαιτέρω το στρατηγικό αποτύπωμα του Ομίλου στη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων και την παροχή λύσεων ύψιστης ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο.

Η σύμβαση, αρχικής διάρκειας τριών ετών με δικαίωμα μονοετούς προαίρεσης, ανέρχεται σε 1,536 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Το έργο καλύπτει τον πλήρη κύκλο παραγωγής και προσωποποίησης των ελληνικών καρτών ευφυούς ταχογράφου, οι οποίες απευθύνονται σε οδηγούς επαγγελματικών οχημάτων, εταιρείες μεταφορών, συνεργεία και ελεγκτικές αρχές, σε απόλυτη εναρμόνιση με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.

Κομβικός ρόλος στην ψηφιακή πιστοποίηση. Αξιοποιώντας τη συνδυαστική τεχνογνωσία του Ομίλου, η INFORM ΛΥΚΟΣ, σε στενή συνεργασία με την AUSTRIACARD GmbH, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τους πλέον απαιτητικούς ρόλους για τη λειτουργία του συστήματος: λειτουργεί ως Αρχή Πιστοποίησης Κράτους-Μέλους (Member State Certification Authority – MSCA) και ως Οργανισμός Προσωποποίησης Καρτών (Card Personalisation – CP).

Η υλοποίηση περιλαμβάνει τη διαχείριση προηγμένων υποδομών Δημόσιου Κλειδιού (PKI) για τη δημιουργία ψηφιακών πιστοποιητικών, την ασφαλή εκτύπωση και προσωποποίηση των καρτών, καθώς και τη δημιουργία και διανομή κωδικών PIN μέσω κρυπτογραφημένων, αδιάβλητων διαδικασιών, διασφαλίζοντας την ασφαλή παράδοσή τους στο Υπουργείο.

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής οδικής ασφάλειας. Οι κάρτες ευφυούς ταχογράφου αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για τη διαφάνεια στις οδικές μεταφορές. Πρόκειται για έξυπνες κάρτες υψηλής τεχνολογίας που εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και κρυπτογραφημένη καταγραφή δεδομένων ζωτικής σημασίας, όπως ο χρόνος οδήγησης και οι περίοδοι ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών.

Η ανάθεση του συγκεκριμένου έργου επιβεβαιώνει την τεχνολογική υπεροχή της AUSTRIACARD HOLDINGS στην ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών μεγάλης κλίμακας. Ο Όμιλος αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ένας κορυφαίος στρατηγικός εταίρος για την ψηφιακή μετάβαση του κράτους και της σύγχρονης οικονομίας, προσφέροντας λύσεις που δεν επιδέχονται συμβιβασμούς στην ασφάλεια.

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