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Επιστολή Πιερρακάκη σε Κόστα για τις προτεραιότητες του Eurogroup πριν τη Σύνοδο Κορυφής
Ειδήσεις
18:03 - 11 Μαρ 2026

Επιστολή Πιερρακάκη σε Κόστα για τις προτεραιότητες του Eurogroup πριν τη Σύνοδο Κορυφής

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με σκοπό να ενημερώσει για τις πρόσφατες εργασίες του Eurogroup και να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου. Όπως σημειώνεται, η επιστολή αναμένεται να συμβάλει στη συζήτηση των ηγετών της ΕΕ κατά τη Σύνοδο Κορυφής της 19ης Μαρτίου.

Στην επιστολή του, ο Πρόεδρος του Eurogroup αναφέρεται στην κατάσταση της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, στο πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες μέσω της διεθνούς συνεργασίας, στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και στην πρόοδο που έχει σημειωθεί για την επιτάχυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Η αναφορά αποτυπώνει, επίσης, τις προσπάθειες του Eurogroup να προετοιμάσει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα για την ψηφιακή εποχή, τον συντονιστικό του ρόλο για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας με παράλληλη στήριξη στρατηγικών προτεραιοτήτων, καθώς και τη βασική του εργασία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας.

Ο κ. Πιερρακάκης σημειώνει στην επιστολή του ότι «παρότι τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ παραμένουν ισχυρά, ο κοινός οικονομικός μας χώρος συνεχίζει να λειτουργεί σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σημαντική αβεβαιότητα. Αυτό απλώς υπογραμμίζει την ανάγκη να επικεντρωνόμαστε αδιάκοπα στην επίτευξη κοινών στόχων, όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

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