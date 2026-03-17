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Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Βροχοπτώσεις και αστάθεια σε πολλές περιοχές της χώρας
Ειδήσεις
11:05 - 17 Μαρ 2026

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Βροχοπτώσεις και αστάθεια σε πολλές περιοχές της χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Αλλαγή παρατηρείται στο «σκηνικό» του καιρού από σήμερα, Τρίτη (17/3), καθώς ένα κύμα κακοκαιρίας κάνει την εμφάνισή του, φέρνοντας περίοδο αστάθειας.      

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να γίνονται πιο έντονα από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, με βροχοπτώσεις αλλά και χιονοπτώσεις σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας, που κινούνται από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας, αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά πολλές περιοχές. Όπως επισημαίνεται, υπάρχει μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να σημειωθούν παροδικά χιόνια ακόμη και σε ημιορεινές ζώνες της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, ενώ στα ορεινά οι χιονοπτώσεις θεωρούνται σχεδόν βέβαιες και ενδέχεται κατά τόπους να έχουν ένταση.

Για την Τρίτη και την Τετάρτη, οι βροχές θα εμφανιστούν κυρίως τοπικά, όμως από την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποκτήσουν πιο εκτεταμένο χαρακτήρα, επηρεάζοντας και περιοχές του Αιγαίου, καθώς και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν αισθητά, φτάνοντας έως και τα 8 μποφόρ, γεγονός που θα εντείνει την αίσθηση ψύχους.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η αστάθεια φαίνεται πως ενδέχεται να διατηρηθεί και μετά τις 24 Μαρτίου, με νέα κύματα βροχοπτώσεων να επηρεάζουν πολλές περιοχές της χώρας.

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