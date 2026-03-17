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Πλεύρης: Οι μεταναστευτικές ροές από Τουρκία παραμένουν χαμηλές – Ανοίγουμε συζήτηση για απαγόρευση της μπούρκας
Πολιτική
10:59 - 17 Μαρ 2026

Πλεύρης: Οι μεταναστευτικές ροές από Τουρκία παραμένουν χαμηλές – Ανοίγουμε συζήτηση για απαγόρευση της μπούρκας

Reporter.gr Newsroom
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Αυτήν τη στιγμή στα σύνορα της Τουρκίας δεν υπάρχει κινητικότητα μεγαλύτερη από αυτήν που υπήρχε πριν τον πόλεμο, δήλωσε την Τρίτη (17/3) ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται για την ώρα «φυσιολογική», δεδομένου ότι οι μεταναστευτικές ροές γεννώνται συνήθως όταν παγιωθεί μια κατάσταση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

«Είναι κάτι που παρακολουθούμε και είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό, γιατί στην περιοχή δεν είναι μόνο το Ιράν ως Ιράν. Οι βασικές ροές που έρχονται από την πλευρά της Τουρκίας είναι από Αφγανιστάν, άρα υπάρχει γενικότερη αποσταθεροποίηση», όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ.

«Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο οι μεταναστευτικές ροές στα σύνορα με την Τουρκία είναι τραγικά χαμηλές, με την καλή έννοια. Δηλαδή έκλεισαν με 60% μείωση πέρσι», όπως είπε διαβεβαιώνοντας πως είναι ανοιχτή η γραμμή επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα, με τη συνεργασία στο πεδίο να είναι καλή. «Όσες φορές ενημερώνεται η τουρκική πλευρά, σταματούν οι βάρκες που ξεκινούν και παράλληλα μάς δίνουν στοιχεία ότι γίνονται επιχειρήσεις μέσα στην Τουρκία να καταπολεμηθούν κυκλώματα, ενώ γίνονται και επιστροφές από εκεί σε χώρες από όπου έρχονται παράνομοι μετανάστες».

Ανοίγουμε τη συζήτηση απαγόρευσης της μπούρκας

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα σενάρια απαγόρευσης της μπούρκας στην Ελλάδα, με τον κ. Πλεύρη να επισημαίνει πως παρακολουθείται η ισχύουσα νομοθεσία σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, κατά τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. «Η μπούρκα είναι η πλήρης κάλυψη των χαρακτηριστικών, δεν μιλάμε για το μαντήλι, άρα δεν μιλάμε για θρησκευτικό σύμβολο. Τα θρησκευτικά σύμβολα είναι σεβαστά, το θέμα είναι κατά πόσο ένα θρησκευτικό σύμβολο έχει χαρακτηριστικά που παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αξία της γυναίκας».

«Δεν ξέρω ποιος υποστηρίζει ελευθερία βούλησης σε ένα κορίτσι που μόλις του έρθει περίοδος υποχρεώνεται να καλύπτονται πλήρως τα χαρακτηριστικά του. Και οι θρησκείες κρίνονται. Υπάρχει θρησκεία αυτήν τη στιγμή που επιτρέπει την πολυγαμία και τα ανήλικα παιδάκια να πουλιούνται και να παντρεύονται ενήλικους άνδρες. Επειδή υπάρχει αυτή η κουλτούρα εκεί, θα την επιβάλουμε κι εδώ;» σημείωσε ο υπουργός.

Και κατέληξε λέγοντας:

«Αυτήν τη στιγμή εδώ είναι πλήρως ανοιχτό το θέμα, δεν έχουμε αποφασίσει καν αν θα νομοθετήσουμε. Έχουμε ανοίξει τη συζήτηση απλά. Σαν υπουργείο Μετανάστευσης μάς ενδιαφέρει κυρίως ο πληθυσμός που βρίσκεται μέσα στις δομές μας, κυρίως ο ανήλικος. Το αν υπάρχει ή όχι πρόβλημα στην Ελλάδα, είναι και μια υποκριτική κουβέντα. Δηλαδή αν αυτό αφορά 10 κοριτσάκια στις δομές, δεν θα το νομοθετήσουμε; Θεωρώ είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει».

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