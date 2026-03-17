Κίνα: Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Η Κίνα ανακοίνωσε την Τρίτη (17/3) ότι προτίθεται να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια σε χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων το Ιράν και ο Λίβανος, καθώς οι συγκρούσεις στην περιοχή συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιαν, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «η Κίνα έλαβε την απόφαση να προσφέρει επείγουσα ανθρωπιστική στήριξη στο Ιράν, την Ιορδανία, τον Λίβανο και το Ιράκ», εκφράζοντας την ελπίδα ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην ανακούφιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί των συγκεκριμένων χωρών.