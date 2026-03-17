Η Ελλάδα «δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο», αλλά ποιος ξέρει…

Η πολεμική εμπλοκή στο Ιράν συνεχίζεται και το μόνο που ξεκαθαρίζει κάθε ημέρα είναι ότι το Ισραήλ εφαρμόζει μάλλον κατά γράμμα ένα υπαρκτό σχέδιο, ο Τραμπ προσπαθεί εκ των υστέρων να καταστρώσει ένα και όλοι οι υπόλοιποι πασχίζουν να συγκρατήσουν τα ορμητικά απόνερα.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο εφιάλτης που διαφαίνεται σε περίπτωση που αποκλειστούν πραγματικά τα στενά του Ορμούζ πανικοβάλλει τους πάντες και με αυτά σε εκκρεμότητα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι ξημερώνει.

Η πίεση του Τραμπ για συμμαχική συνδρομή στην προστασία της ναυσιπλοΐας στα στενά έχει διχάσει ΝΑΤΟ, ΕΕ και κάθε συμμαχική δομή και αναμένεται συνέχεια. Και η Ελλάδα; Οι διατυπώσεις σε κάθε επίπεδο πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. «Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, ο οποίος αυτήν τη στιγμή εξελίσσεται», είναι η επίσημη κυβερνητική θέση. Η επιλογή των λέξεων δεν είναι τυχαία, αφού όπως γνωρίζουμε, είναι άλλο το «δεν προτίθεται» και άλλο το «δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση». Εν αναμονή εξελίξεων, με την ελπίδα για κάποια λύση…