Στις 7 Απριλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κρι Κρι

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
2. Επανυποβολή (μετά τροποποίησης) και έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθ. 110 παρ. 2 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
Ι. Επαναληπτική συνεδρίαση (αν δεν επιτευχθεί απαρτία) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη, 14 Απριλίου 2026 και ώρα 13:00 (GMT +03:00), στην έδρα της Εταιρείας στο 3ο χλμ. Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του ισογείου του κτιρίου των γραφείων της), στην οποία και καλούνται δια της παρούσας ο κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.