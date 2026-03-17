Στις 7 Απριλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κρι Κρι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000, Α.Φ.Μ. 094289571 και κωδικό ISIN: GRS469003024 [εφεξής η «Εταιρεία»], σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και δυνάμει της με αρ. 8 από 16/03/2026 σχετικής απόφασής του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας, στην 28η Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η Απριλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 (GMT +03:00) στην έδρα της Εταιρείας, στο 3ο χλμ. Σερρών –Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του ισογείου του κτιρίου των γραφείων της), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

2. Επανυποβολή (μετά τροποποίησης) και έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθ. 110 παρ. 2 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Ι. Επαναληπτική συνεδρίαση (αν δεν επιτευχθεί απαρτία) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη, 14 Απριλίου 2026 και ώρα 13:00 (GMT +03:00), στην έδρα της Εταιρείας στο 3ο χλμ. Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του ισογείου του κτιρίου των γραφείων της), στην οποία και καλούνται δια της παρούσας ο κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.