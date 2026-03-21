Ρεκόρ ανατιμήσεων στα ελληνικά καύσιμα: Η χονδρική πετρελαίου κίνησης ξεπερνά την αμόλυβδη για πρώτη φορά

Το πετρέλαιο ξεκίνησε την τέταρτη εβδομάδα της σύγκρουσης στα 112 δολάρια το βαρέλι, με τις διεθνείς αγορές να αναζητούν τρόπους περιορισμού των πιέσεων.

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Στην εγχώρια αγορά καταγράφεται για πρώτη φορά το φαινόμενο η χονδρική τιμή του πετρελαίου κίνησης να υπερβαίνει εκείνη της αμόλυβδης: από 1,26 ευρώ εκτινάχθηκε στα 1,56 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη αυξήθηκε από 1,09 σε 1,53 ευρώ ανά λίτρο. Πρόκειται για άνοδο 27 λεπτών στην αμόλυβδη και 47 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

Η εξέλιξη προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί βασικό καύσιμο για επαγγελματική χρήση, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος μεταφοράς και, κατ’ επέκταση, τις τιμές σε πλήθος αγαθών και υπηρεσιών. Οι λιανικές τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία σε καθημερινή βάση, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν περαιτέρω αυξήσεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα: η αμόλυβδη ενδέχεται να φτάσει τα 2,10 ευρώ ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 2,13 ευρώ, δηλαδή περίπου 35 λεπτά υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα.

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Η ετήσια κατανάλωση πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια λίτρα, που αντιστοιχούν σε περίπου 8 εκατομμύρια λίτρα ημερησίως. Για ένα μέσο ρεζερβουάρ 50 λίτρων, η επιπλέον επιβάρυνση φτάνει τα 28 ευρώ σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση. Σε επίπεδο οικονομίας, το ημερήσιο κόστος εκτιμάται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, επιβάρυνση που τελικά μετακυλίεται στους καταναλωτές.

Οι εξελίξεις αυτές προμηνύουν μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο τόσο για τους οδηγούς όσο και για τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τα καύσιμα, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στο ενεργειακό κόστος και στην καθημερινότητα.

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