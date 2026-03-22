Ιράν: Απαντά στο τελεσίγραφο Τραμπ με απειλές για καταστροφή κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων

Στην απειλή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι αν το Ιράν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών θα δεχτεί πλήγματα, -ακόμη και στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της χώρας-, απάντησε σήμερα (22/3) ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Αναλυτικά, ο Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα έχει ως αποτέλεσμα την ανεπανόρθωτη καταστροφή κρίσιμων υποδομών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Αμέσως μετά από οποιαδήποτε επίθεση κατά των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των υποδομών της χώρας μας, οι κρίσιμες υποδομές, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις και οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι και θα καταστραφούν ανεπανόρθωτα, ενώ η τιμή του πετρελαίου θα παραμείνει υψηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο Χ.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη αντίδραση έρχεται ως απάντηση στο τελεσίγραφο που έθεσε το Σάββατο (21/3) ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο αν το Ιράν δεν «ανοίξει πλήρως» τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «χτυπήσουν και θα καταστρέψουν τα εργοστάσιά τους».

Σε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υπογράμμισε: «Εάν το Ιράν δεν ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ, τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ΩΡΩΝ από αυτή ακριβώς τη στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν και θα καταστρέψουν τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ξεκινώντας από το μεγαλύτερο. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας».

«Πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ»

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν σήμερα μέσω νεότερης ανακοίνωσής του, ότι εφόσον ο Αμερικανός πρόεδρος υλοποιήσει το τελεσίγραφό του, θα προχωρήσουν σε πλήρες κλείσιμο των στραγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Πιο συγκεκριμένα, στην απάντησή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, επιχειρήσεις που συνδέονται με αμερικανικά συμφέροντα θα υποστούν ολοκληρωτική καταστροφή. Παράλληλα, διευκρίνισαν ότι ενεργειακές υποδομές σε χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι, εντείνοντας περαιτέρω το κλίμα έντασης στην ευρύτερη περιοχή.