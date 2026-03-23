Στο φως μεγάλη απάτη σε ΕΦΚΑ και Ελληνικό Δημόσιο: Εικονικές εταιρείες και ζημία €33 εκατ.

Μεγάλη επιχείρηση των ελληνικών διωκτικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/03), με στόχο εγκληματική οργάνωση που φέρεται να πραγματοποιούσε απάτες εκατομμυρίων εις βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών.

Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει 22 συλλήψεις, ανάμεσα σε λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυρανθρώπους», όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν από το 2018, χρησιμοποιώντας εικονικές εταιρείες και τιμολόγια που παρουσίαζαν ψευδώς ότι απασχολούσαν προσωπικό, χωρίς να καταβάλλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ. Από τις ενέργειες αυτές προκλήθηκε ζημία ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ και επιπλέον 11 εκατομμύρια ευρώ ζημία στο ελληνικό δημόσιο.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και παίκτες ριάλιτι και διάσημοι tiktokers.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν το εύρος της δράσης του κυκλώματος και τη σύνδεσή του με άλλες παράνομες δραστηριότητες.