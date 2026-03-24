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ΔΕΑΒ: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ και δεκατρείς φιλάθλους για προπηλακισμούς δημοσιογράφων στην Τούμπα
Ειδήσεις
15:38 - 24 Μαρ 2026

ΔΕΑΒ: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ και δεκατρείς φιλάθλους για προπηλακισμούς δημοσιογράφων στην Τούμπα

Reporter.gr Newsroom
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Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) επέβαλε κυρώσεις για τα περιστατικά που εκτυλίχθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ ΠΑΟΚ και Λεβαδειακού στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όταν οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας εισήλθαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία και προχώρησαν σε προπηλακισμούς δημοσιογράφων.      

Πιο συγκεκριμένα, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 12.000 ευρώ από την αρμόδια αρχή.

Παράλληλα, σε 13 φιλάθλους του συλλόγου καταλογίστηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα για τη συμμετοχή τους στα συγκεκριμένα επεισόδια.

Επιπροσθέτως, τα εν λόγω άτομα πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης την ερχόμενη Παρασκευή (27/3), αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν απειλή τέλεσης αξιόποινων πράξεων και άσκηση παράνομης βίας από κοινού, με εφαρμογή των επιβαρυντικών διατάξεων του αθλητικού νόμου.

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