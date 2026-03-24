ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων
Ειδήσεις
16:22 - 24 Μαρ 2026

ΕΕ: Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν η χώρα συγκαταλεγόταν σταθερά στις χαμηλότερες θέσεις ως προς την οδική ασφάλεια.      

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι απώλειες ανθρώπινων ζωών από τροχαία μειώθηκαν στις 517 το 2025. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός εξακολουθεί να είναι υψηλός, η μείωση σε σύγκριση με το 2024 είναι από τις πιο αισθητές που έχουν καταγραφεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει τη θετική αυτή εξέλιξη σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Οι εντατικοποιημένοι έλεγχοι της Τροχαίας, ιδιαίτερα σε περιοχές και χρονικές περιόδους αυξημένου κινδύνου, φαίνεται πως έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Παράλληλα, η λειτουργία νέων οδικών αξόνων, όπως ο άξονας Πάτρα-Πύργος, καθώς και οι παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, συνέβαλαν στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας σε περιοχές που στο παρελθόν παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά επικινδυνότητας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυρανάκης: Να προχωρήσει χωρίς πιέσεις η δίκη για τα Τέμπη
Πολιτική

Κυρανάκης: Να προχωρήσει χωρίς πιέσεις η δίκη για τα Τέμπη

Κεραμέως: Στόχος μας είναι να εξαλείψουμε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων
Εργασιακά

Κεραμέως: Στόχος μας είναι να εξαλείψουμε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων

Συνάντηση Πιερρακάκη - Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών: Σταθερότητα, ανάπτυξη και στήριξη της οικονομίας στο επίκεντρο
Οικονομία

Συνάντηση Πιερρακάκη - Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών: Σταθερότητα, ανάπτυξη και στήριξη της οικονομίας στο επίκεντρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης από Ράλλυ Ακρόπολις: Tα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο
Πολιτική

Μητσοτάκης από Ράλλυ Ακρόπολις: Tα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
Ειδήσεις

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημόσια Διοίκηση: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μαζί» για ένα ψηφιακό μέλλον
Τεχνολογία

Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημόσια Διοίκηση: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μαζί» για ένα ψηφιακό μέλλον

Μινζάτου (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Αναγκαία για την Ευρώπη η ελληνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Ειδήσεις

Μινζάτου (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Αναγκαία για την Ευρώπη η ελληνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:17

Aktor: Διεκδικεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη Motor Oil - Διάψευση για συμφωνία στο FSRU

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:10

Eurobank: Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπής Ελέγχου – Τα ονόματα

Οικονομία
29/06/2026 - 18:07

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:01

Alpha Bank: Ξεπέρασε το 90% στην Alpha Trust – Προχωρά σε squeeze out

Πολιτική
29/06/2026 - 17:58

Ανδρουλάκης από Κάσο εναντίον κυβέρνησης: Τα εθνικά συμφέροντα πάνω από την επικοινωνία

Πολιτική
29/06/2026 - 17:54

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:50

ΕΤΕπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις έρχονται και στην Ελλάδα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:49

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ

Οικονομία
29/06/2026 - 17:45

ΥΠΕΘΟ: Οι 20 «μύθοι» της ΕΛ.Α.Σ. και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 17:40

ΧΑ: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες και το νέο ρεκόρ της Coca-Cola HBC

Οικονομία
29/06/2026 - 17:30

ΣΕΕΠΕ: Μειωμένη αλλά σταθερά υψηλή η παραβατικότητα στα καύσιμα στην Αττική και το 2026

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:28

Απέρριψε την έφεση του Τραμπ το Ανώτατο Δικαστήριο – Παραμένει η αποζημίωση των $5 εκατ. στην Ε. Τζιν Κάρολ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:22

Eurobank: Επενδύσεις €1 δισ. και νέο οικοσύστημα digital banking

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:14

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στην Ευρώπη συνδέονται με τον πρόσφατο καύσωνα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:09

Τραμπ: Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την Τρίτη (30/6) στη Ντόχα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 16:58

Τάσεις ανάκαμψης στη Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 16:53

ΔΟΥΡΟΣ: Η ΓΣ ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη - Έγκριση ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:45

Χειροπέδες σε 28χρονο για τη μαφιόζικη εκτέλεση Τούρκου στα Εξάρχεια: Ερευνάται για «συμβόλαιο θανάτου»

Πολιτική
29/06/2026 - 16:44

ΠΑΣΟΚ: «Η Πολιτική Προστασία δεν μετριέται με φυλλάδια» – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τον επταετή απολογισμό

Οικονομία
29/06/2026 - 16:25

Κορκίδης: «Εθνική συμφωνία» για την ακρίβεια – Να περάσει άμεσα η μείωση του ενεργειακού κόστους στις τιμές

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:22

Μακελειό στη Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε δομή φιλοξενίας μητέρων και παιδιών – Δύο συλλήψεις

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:14

ΕΕ: Έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια €5 εκατ. στη Βενεζουέλα & αποστολή 50 τόνων προμηθειών

Πολιτική
29/06/2026 - 16:08

Φεύγας: Ζητά κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα και διάλογο με Σαμαρά – Άδειασμα από Μαρινάκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
29/06/2026 - 16:06

Kosmocar: τα προγράμματα 10ετούς εγγύησης επεκτείνονται και στα ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 15:59

ΥΠΑΑΤ: Ξεκινά το πρόγραμμα διαχείρισης λαγοκέφαλου – Αμοιβή έως €5,33 το κιλό

Ειδήσεις
29/06/2026 - 15:56

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης προσφύγων

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 15:47

H Qualco Intelligent Finance υποστηρικτής της ομιλίας του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δασκαλάκη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 15:45

Η Πειραιώς Αργυρός Χορηγός στη φιλανθρωπική συναυλία «Όταν η Ελπίδα Γίνεται Νότες»

Πολιτική
29/06/2026 - 15:43

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο με Αυγερινό και Γρατσία

Αναλύσεις
29/06/2026 - 15:41

JPMorgan για ευρωπαϊκές μετοχές: Προβλέπει άνοδο έως 10% και ισχυρή αύξηση εταιρικών κερδών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ