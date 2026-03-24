ΕΕ: Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων

Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν η χώρα συγκαταλεγόταν σταθερά στις χαμηλότερες θέσεις ως προς την οδική ασφάλεια.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι απώλειες ανθρώπινων ζωών από τροχαία μειώθηκαν στις 517 το 2025. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός εξακολουθεί να είναι υψηλός, η μείωση σε σύγκριση με το 2024 είναι από τις πιο αισθητές που έχουν καταγραφεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει τη θετική αυτή εξέλιξη σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Οι εντατικοποιημένοι έλεγχοι της Τροχαίας, ιδιαίτερα σε περιοχές και χρονικές περιόδους αυξημένου κινδύνου, φαίνεται πως έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Παράλληλα, η λειτουργία νέων οδικών αξόνων, όπως ο άξονας Πάτρα-Πύργος, καθώς και οι παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, συνέβαλαν στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας σε περιοχές που στο παρελθόν παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά επικινδυνότητας.