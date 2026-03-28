ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προσοχή: Κυκλοφορούν ψεύτικα SMS για το Fuel Pass 2026 – Κίνδυνος phishing
Ειδήσεις
13:40 - 28 Μαρ 2026

Προσοχή: Κυκλοφορούν ψεύτικα SMS για το Fuel Pass 2026 – Κίνδυνος phishing

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προειδοποιεί τους πολίτες για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων SMS που αφορούν το Fuel Pass 2026. Τα μηνύματα ενημερώνουν ψευδώς ότι ο παραλήπτης είναι δικαιούχος και τον καλούν να υποβάλει αίτηση ή να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του μέσω συνδέσμου (link), με στόχο την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα https://vouchers.help/gov δεν ανήκει σε κανέναν επίσημο κρατικό φορέα και αποτελεί μέρος προσπάθειας εξαπάτησης των πολιτών. Η Αρχή υπενθυμίζει ότι οι δημόσιοι φορείς δεν ζητούν ποτέ μέσω SMS την εισαγωγή προσωπικών ή τραπεζικών πληροφοριών.

Το phishing είναι διαδικτυακή απάτη κατά την οποία ο δράστης προσποιείται αξιόπιστο οργανισμό για να αποσπάσει ευαίσθητα στοιχεία. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας συνιστά στους πολίτες να ακολουθούν τα εξής μέτρα προστασίας:

  1. Μην κοινοποιείτε ποτέ προσωπικά δεδομένα ή κωδικούς (Taxis, e-Banking, PIN καρτών, κωδικούς πρόσβασης) σε τρίτους για υποτιθέμενες υπηρεσίες ή επιδοτήσεις.
  2. Χρησιμοποιείτε μόνο επίσημες ιστοσελίδες ή εφαρμογές φορέων και τραπεζών για αιτήσεις ή συναλλαγές.
  3. Ελέγχετε πάντα την αυθεντικότητα του αποστολέα πριν ενεργήσετε σε ύποπτα μηνύματα.
  4. Προσέχετε διευθύνσεις email ή URLs που φαίνονται ψευδείς ή παραπλανητικές.
  5. Αποφεύγετε να αντιδράτε σε μηνύματα που δημιουργούν αίσθηση επείγοντος ή υπόσχονται επιστροφές φόρων και επιδοτήσεις.
  6. Τυπογραφικά λάθη ή κακή γραμματική είναι συχνά ένδειξη phishing.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας τονίζει ότι υπάρχουν εργαλεία προστασίας και antispam λύσεις που βοηθούν στον εντοπισμό και την απόρριψη κακόβουλων μηνυμάτων.

Η προσοχή και η σωστή ενημέρωση παραμένουν τα καλύτερα «όπλα» για την ασφάλεια των πολιτών στο διαδίκτυο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΕΦΙΜ: Διχασμένοι οι οικονομολόγοι για το επίδομα καυσίμων
Οικονομία

ΚΕΦΙΜ: Διχασμένοι οι οικονομολόγοι για το επίδομα καυσίμων

Fuel Pass: Παράταση αιτήσεων έως τις 30 Απριλίου για όλους τους δικαιούχους
Οικονομία

Fuel Pass: Παράταση αιτήσεων έως τις 30 Απριλίου για όλους τους δικαιούχους

Fuel Pass 2026: Ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα
Ειδήσεις

Fuel Pass 2026: Ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα

Fuel Pass: Τα σημερινά ΑΦΜ – Πάνω από 460.000 αιτήσεις, πληρωμές πριν και μετά το Πάσχα
Οικονομία

Fuel Pass: Τα σημερινά ΑΦΜ – Πάνω από 460.000 αιτήσεις, πληρωμές πριν και μετά το Πάσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
07/07/2026 - 10:02

ΧΑ: Ισχυρές αντοχές απέναντι στην ευρωπαϊκή διόρθωση - Στο επίκεντρο οι 2600 μονάδες

Το σκίτσο του ΚΥΡ
07/07/2026 - 09:57

Πάλι χτύπησε ο Ρώσος φαρσέρ

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 09:51

Ασία: Ισχυρές «αναταράξεις» με τον Kospi της Νότιας Κορέας να ηγείται των απωλειών

Εργασιακά
07/07/2026 - 09:45

«Σύντομο ανέκδοτο» η σύγκλιση των εισοδημάτων με την ΕΕ: Μόλις 1,5% στην πενταετία 2023-2027

Οικονομία
07/07/2026 - 09:30

ΕΔΣ: Τα ρίσκα στον ορίζοντα – Το χρέος θα συνοδεύει τη χώρα έως το 2070

Σχόλια Αγοράς
07/07/2026 - 09:26

Οι δύο παράγοντες που κινούν τα νήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/07/2026 - 09:19

Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν δύο πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων, υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 09:00

ifo: Οι ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση επιδεινώνονται

Magazino
07/07/2026 - 08:48

Στα 82 του ο Κιθ Ρίτσαρντς δηλώνει έτοιμος για νέα παγκόσμια περιοδεία με τους Rolling Stones

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 08:32

Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο

Ναυτιλία
07/07/2026 - 08:15

IMO: Έκκληση για την απελευθέρωση 44 ναυτικών που κρατούνται όμηροι από Σομαλούς πειρατές

Magazino
07/07/2026 - 08:05

Karma is a bitch: Το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ από το Μουντιάλ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/07/2026 - 08:00

Όταν τα logistics γίνονται… εργαλείο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
07/07/2026 - 07:50

Ινφαντίνο: Ένας πανίσχυρος άνθρωπος σπάνια εμφανίζεται τόσο υποτακτικός

Ειδήσεις
07/07/2026 - 07:45

Η Κούβα βυθίστηκε σε πανεθνικό μπλακ άουτ, καθώς συνεχίζεται η πίεση των ΗΠΑ

Αναλύσεις
07/07/2026 - 07:31

JP Morgan και Morgan Stanley... υπέγραψαν το 4Χ4 στο ΧΑ

Ανεμοδείκτης
07/07/2026 - 07:19

Ο... αυθόρμητος κ. Σγουρός και τα παγωμένα χαμόγελα

Εμπορεύματα
07/07/2026 - 07:07

Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 23:16

Ράλι χωρίς φρένα στη Wall Street – Ο Dow κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο

Οικονομία
06/07/2026 - 23:00

Ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες – Τι δικαιούμαι ως ενοικιαστής;

Magazino
06/07/2026 - 22:30

Shein, Temu και Zara: Το κρυφό και εφιαλτικό κόστος των φθηνών ρούχων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/07/2026 - 22:00

Χημική Βιομηχανία: Η Ελλάδα αντέχει, η Ευρώπη πιέζεται – Τα στοιχήματα

Υγεία
06/07/2026 - 21:30

Γιατί γερνάμε; - Μπορούμε τελικά να καθυστερήσουμε τη γήρανση;

Οικονομία
06/07/2026 - 21:15

Βελτιωμένη εικόνα για την κλαδική δυναμική στις αρχές του 2026, παρά τις νέες ενεργειακές πιέσεις

Ειδήσεις
06/07/2026 - 21:07

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βγάζει κόκκινη κάρτα σε Τραμπ και Ινφαντίνο

Πολιτική
06/07/2026 - 20:50

Αδειάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Ποιοι παίρνουν τον δρόμο της εξόδου

Ειδήσεις
06/07/2026 - 20:19

Συστηματική κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Πολιτική
06/07/2026 - 20:05

Νέα επεισόδια στο... Ρετιρέ της δεξιάς πολυκατοικίας: «Αντάρτικο» Σαμαρά κατά της οικογένειας Μητσοτάκη - Η αντίδραση Μαξίμου

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 20:02

Η Microsoft προχωρά σε 3.200 απολύσεις στο τμήμα του Xbox

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/07/2026 - 19:41

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ