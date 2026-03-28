Προσοχή: Κυκλοφορούν ψεύτικα SMS για το Fuel Pass 2026 – Κίνδυνος phishing

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα https://vouchers.help/gov δεν ανήκει σε κανέναν επίσημο κρατικό φορέα και αποτελεί μέρος προσπάθειας εξαπάτησης των πολιτών. Η Αρχή υπενθυμίζει ότι οι δημόσιοι φορείς δεν ζητούν ποτέ μέσω SMS την εισαγωγή προσωπικών ή τραπεζικών πληροφοριών.
Το phishing είναι διαδικτυακή απάτη κατά την οποία ο δράστης προσποιείται αξιόπιστο οργανισμό για να αποσπάσει ευαίσθητα στοιχεία. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας συνιστά στους πολίτες να ακολουθούν τα εξής μέτρα προστασίας:
- Μην κοινοποιείτε ποτέ προσωπικά δεδομένα ή κωδικούς (Taxis, e-Banking, PIN καρτών, κωδικούς πρόσβασης) σε τρίτους για υποτιθέμενες υπηρεσίες ή επιδοτήσεις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο επίσημες ιστοσελίδες ή εφαρμογές φορέων και τραπεζών για αιτήσεις ή συναλλαγές.
- Ελέγχετε πάντα την αυθεντικότητα του αποστολέα πριν ενεργήσετε σε ύποπτα μηνύματα.
- Προσέχετε διευθύνσεις email ή URLs που φαίνονται ψευδείς ή παραπλανητικές.
- Αποφεύγετε να αντιδράτε σε μηνύματα που δημιουργούν αίσθηση επείγοντος ή υπόσχονται επιστροφές φόρων και επιδοτήσεις.
- Τυπογραφικά λάθη ή κακή γραμματική είναι συχνά ένδειξη phishing.
Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας τονίζει ότι υπάρχουν εργαλεία προστασίας και antispam λύσεις που βοηθούν στον εντοπισμό και την απόρριψη κακόβουλων μηνυμάτων.
Η προσοχή και η σωστή ενημέρωση παραμένουν τα καλύτερα «όπλα» για την ασφάλεια των πολιτών στο διαδίκτυο.