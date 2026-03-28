Προσοχή: Κυκλοφορούν ψεύτικα SMS για το Fuel Pass 2026 – Κίνδυνος phishing

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προειδοποιεί τους πολίτες για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων SMS που αφορούν το Fuel Pass 2026. Τα μηνύματα ενημερώνουν ψευδώς ότι ο παραλήπτης είναι δικαιούχος και τον καλούν να υποβάλει αίτηση ή να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του μέσω συνδέσμου (link), με στόχο την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα https://vouchers.help/gov δεν ανήκει σε κανέναν επίσημο κρατικό φορέα και αποτελεί μέρος προσπάθειας εξαπάτησης των πολιτών. Η Αρχή υπενθυμίζει ότι οι δημόσιοι φορείς δεν ζητούν ποτέ μέσω SMS την εισαγωγή προσωπικών ή τραπεζικών πληροφοριών.

Το phishing είναι διαδικτυακή απάτη κατά την οποία ο δράστης προσποιείται αξιόπιστο οργανισμό για να αποσπάσει ευαίσθητα στοιχεία. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας συνιστά στους πολίτες να ακολουθούν τα εξής μέτρα προστασίας:

Μην κοινοποιείτε ποτέ προσωπικά δεδομένα ή κωδικούς (Taxis, e-Banking, PIN καρτών, κωδικούς πρόσβασης) σε τρίτους για υποτιθέμενες υπηρεσίες ή επιδοτήσεις. Χρησιμοποιείτε μόνο επίσημες ιστοσελίδες ή εφαρμογές φορέων και τραπεζών για αιτήσεις ή συναλλαγές. Ελέγχετε πάντα την αυθεντικότητα του αποστολέα πριν ενεργήσετε σε ύποπτα μηνύματα. Προσέχετε διευθύνσεις email ή URLs που φαίνονται ψευδείς ή παραπλανητικές. Αποφεύγετε να αντιδράτε σε μηνύματα που δημιουργούν αίσθηση επείγοντος ή υπόσχονται επιστροφές φόρων και επιδοτήσεις. Τυπογραφικά λάθη ή κακή γραμματική είναι συχνά ένδειξη phishing.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας τονίζει ότι υπάρχουν εργαλεία προστασίας και antispam λύσεις που βοηθούν στον εντοπισμό και την απόρριψη κακόβουλων μηνυμάτων.

Η προσοχή και η σωστή ενημέρωση παραμένουν τα καλύτερα «όπλα» για την ασφάλεια των πολιτών στο διαδίκτυο.