Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες σε αλυσιδωτό τροχαίο

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμα τραυματίστηκαν σε αλυσιδωτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου, περίπου ένα χιλιόμετρο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό.

Ένας από τους νεκρούς ήταν ο συνοδηγός ενός ΙΧ που ενεπλάκη στο πρώτο τροχαίο, ενώ ο δεύτερος ήταν εργαζόμενος της Εγνατίας Οδού που είχε σταματήσει στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια και παρασύρθηκε από δεύτερο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό τροχαίο φαίνεται να προκλήθηκε από σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα, πιθανώς λόγω επικίνδυνων συνθηκών στο οδόστρωμα από χαλαζόπτωση.

Στο σημείο έσπευσε συνεργείο οδικής βοήθειας της Εγνατίας Οδού, ενώ οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ έφτασαν μέσα σε 15 λεπτά με τρία ασθενοφόρα, εκ των οποίων ένα Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), συνοδευόμενο από έξι διασώστες και έναν ιατρό.

Οι δύο νεκροί και δύο από τους τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστας», όπου συνεχίζεται η νοσηλεία τους. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος και εφιστούν την προσοχή στους οδηγούς λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών στην περιοχή.