Η ΕΣΗΕΑ ανησυχεί για τη δημοσιογραφική κάλυψη της δίκης των Τεμπών - Σε κοντέιντερ το κέντρο Τύπου

Παρέμβαση της ΕΣΗΕΑ σχετικά με τις προβλέψεις του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη δημοσιογραφική κάλυψη της δίκης των Τεμπών.

Σε ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ επισημαίνει ότι η παρουσία των δημοσιογράφων στην κύρια αίθουσα των δικαστηρίων αποτελεί εγγύηση για μία δίκαιη δίκη. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της δημοσιότητας οφείλει να υπηρετηθεί και στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, μια από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών.

Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την ανησυχία της και ζητεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης - μετά και τις τελευταίες διευκρινήσεις- να διασφαλιστεί η παρουσία των δημοσιογράφων ώστε να μπορούν να καλύψουν με πληρότητα τη διαδικασία. Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων αποτελεί ξεκάθαρη παρεμπόδιση του έργου τους.

Θυμίζουμε πως στη δίκη της 17 Νοέμβρη πριν από 25 χρόνια, είχαν προβλεφθεί θέσεις δημοσιογράφων μέσα στη δικαστική αίθουσα και ένα υπερσύγχρονο κέντρο Τύπου, πλήρως εξοπλισμένο, το οποίο καμία σχέση δεν έχει με το κοντέινερ που σε αυτή τη δίκη παρουσιάζεται ως Κέντρο Τύπου με ανεπαρκή εξοπλισμό για το δημοσιογραφικό έργο.

Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διευκολύνει τους δημοσιογράφους που θα υποδείξουν τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα που επιθυμούν να καλύψουν τη δίκη.