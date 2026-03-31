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ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή μείωση για τα τροχαία ατυχήματα τον Ιανουάριο
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13:15 - 31 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή μείωση για τα τροχαία ατυχήματα τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Μείωση 0,4% σημείωσαν τον Ιανουάριο εφέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, και ανήλθαν σε 692 τον αριθμό.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά1 στοιχεία της έρευνας για τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα», μηνός Ιανουαρίου 2026. Ειδικότερα, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, μειώθηκαν κατά 0,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (692 τον Ιανουάριο του 2026, έναντι 695 τον Ιανουάριο του 2025).

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 32 νεκροί, 23 βαριά τραυματίες και 752 ελαφρά τραυματίες, έναντι 32 νεκρών, 26 βαριά τραυματιών και 794 ελαφρά τραυματιών τον Ιανουάριο του 2025, παρουσιάζοντας καμία μεταβολή σε νεκρούς, μείωση κατά 11,5% σε βαριά τραυματίες και κατά 5,3% σε ελαφρά τραυματίες.

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