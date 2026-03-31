Σχέδιο μετατροπής παλαιών πλοίων σε πλωτά data centers από MOL και Hitachi

Την ανάπτυξη πλωτών κέντρων δεδομένων μελετούν από κοινού η ιαπωνική Mitsui O.S.K. Lines (MOL), η Hitachi και η Hitachi Systems, με στόχο να μετατρέψουν παλαιότερα πλοία σε υποδομές αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. Οι τρεις εταιρείες υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη, λειτουργία και εμπορική αξιοποίηση ενός Floating Data Center, με βάση τη μετασκευή πλοίων δεύτερης χρήσης.

Το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας, όμως οι εμπλεκόμενοι όμιλοι δίνουν σαφές στίγμα κατεύθυνσης. Με βάση το μνημόνιο, θα προχωρήσουν σε έλεγχο της ζήτησης, εξέταση των βασικών τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωση των διαδικασιών λειτουργίας και συνολική μελέτη σκοπιμότητας, με στόχο η λειτουργία να ξεκινήσει από το 2027 και μετά. Ως βασικές αγορές ενδιαφέροντος αναφέρονται η Ιαπωνία, αλλά και η Μαλαισία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο όμιλος Hitachi έχει ήδη εμπειρία σε χερσαίες υπηρεσίες data center.

Η βασική λογική του σχεδίου είναι ότι τα πλωτά data centers μπορούν να λειτουργήσουν ως εναλλακτική λύση απέναντι στα χερσαία κέντρα δεδομένων, τα οποία απαιτούν μεγάλες εκτάσεις γης, υψηλές ενεργειακές υποδομές και ισχυρά συστήματα ψύξης.

Σύμφωνα με τις εταιρείες, μια πλωτή εγκατάσταση μπορεί να αξιοποιεί θαλασσινό ή ποτάμιο νερό για ψύξη, περιορίζοντας τις ενεργειακές ανάγκες για τη διαχείριση της θερμότητας που παράγουν οι servers. Παράλληλα, η χρήση υφιστάμενων πλοίων και συστημάτων εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει το αρχικό κόστος επένδυσης, να περιορίσει τον χρόνο κατασκευής και να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με μια νέα χερσαία εγκατάσταση.

Οι εταιρείες επισημαίνουν ότι η πίεση που δημιουργεί η εξάπλωση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει γρήγορα τη ζήτηση για νέες υποδομές δεδομένων, σε μια περίοδο που σε ορισμένες περιοχές η εξεύρεση γης, η πρόσβαση σε ενέργεια και νερό, αλλά και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί κάνουν πιο δύσκολη τη δημιουργία νέων χερσαίων μονάδων.

Η MOL θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την προώθηση των μετατροπών, τις επαφές με λιμενικές αρχές και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, τον καθορισμό των απαιτήσεων για ελλιμενισμό, συντήρηση και θαλάσσια λειτουργία, καθώς και τη διερεύνηση των χρηματοδοτικών σχημάτων.

Από την άλλη πλευρά, η Hitachi και η Hitachi Systems θα αναλάβουν τις τεχνικές μελέτες για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του data center, τον καθορισμό των απαιτήσεων για δικτύωση και ασφάλεια, καθώς και την εμπορική διάσταση του έργου, από τη διερεύνηση αναγκών πελατών έως την ανάπτυξη αγοράς.