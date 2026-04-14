Μπαράζ με 106 αφίξεις αλλοδαπών σε Καλούς Λιμένες και Γαύδο το πασχαλινό διήμερο

Συνολικά 106 αλλοδαποί εντοπίστηκαν ή διασώθηκαν σε τρία περιστατικά που καταγράφηκαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και στη Γαύδο, κατά την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου 2026, και τη Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου 2026. Από αυτούς, οι 105 ήταν άνδρες και μία γυναίκα.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα, όταν οι Λιμενικές Αρχές Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Καλών Λιμένων, Αγίας Γαλήνης και Κόκκινου Πύργου ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι 37 αλλοδαποί, όλοι άνδρες, περισυλλέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν, με τη συνδρομή της Ε/Γ-λάντζας «ΕΛΕΝΗ», στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, ενώ προβλέπεται να προωθηθούν σε Κέντρο Υποδοχής στην ενδοχώρα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν ξεκινήσει τις πρωινές ώρες της 11ης Απριλίου 2026, δηλαδή του Μεγάλου Σαββάτου, από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά από 3.000 έως 13.000 λιβυκά δηνάρια ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 19χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 περί παράνομης εισόδου στη χώρα, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 περί διευκόλυνσης, σε συνδυασμό με το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα περί έκθεσης.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε επίσης τις πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα, όταν οι ίδιες λιμενικές αρχές ενημερώθηκαν από το ΕΚΣΕΔ για την παροχή συνδρομής σε δεύτερη λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Οι 35 αλλοδαποί, όλοι άνδρες, περισυλλέγησαν και σε αυτή την περίπτωση από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν, με τη συνδρομή της Ε/Γ-λάντζας «ΕΛΕΝΗ», στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Ακολούθως μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία στελεχών του Κ.Ε.Α. του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, ενώ προβλέπεται και αυτοί να προωθηθούν σε Κέντρο Υποδοχής στην ενδοχώρα.

Κατά δήλωσή τους, είχαν επίσης αναχωρήσει τις πρωινές ώρες της 11ης Απριλίου 2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά από 3.000 έως 13.000 λιβυκά δηνάρια έκαστος για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συνελήφθη και σε αυτή την υπόθεση ένας 19χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τις ίδιες παραβάσεις.

Το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας του Πάσχα, 13 Απριλίου 2026, όταν εντοπίστηκαν 34 αλλοδαποί από στέλεχος της Λιμενικής Αρχής Γαύδου, στη χερσαία περιοχή «Κόρφος». Η ομάδα αποτελούνταν από 33 άνδρες και μία γυναίκα.

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν αρχικά στον λιμένα Καραβέ, από όπου επιβιβάστηκαν σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο με προορισμό τον λιμένα Παλαιόχωρας. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν, συνοδεία στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην περιοχή Αγυιά Χανίων. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.