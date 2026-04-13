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Wall Street: «Ανατροπή» και θετικό κλείσιμο με φόντο τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια
23:22 - 13 Απρ 2026

Wall Street: «Ανατροπή» και θετικό κλείσιμο με φόντο τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Στη Wall Street, o δείκτης S&P 500 κατέγραψε άνοδο τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4), καθώς οι επενδυτές εξέφρασαν την ελπίδα ότι τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.      

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς ενισχύθηκε κατά 1,03% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 6,887.00 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1,23% στις 23,183.74 μονάδες, ενώ και ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 302 μονάδες ή 0,63% στις 48,219.05 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι ο δείκτης των 30 μετοχών ανέκαμψε από πτώση άνω των 400 μονάδων, περίπου 0,9%, που είχε καταγράψει νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση. Στο χαμηλό της ημέρας, ο S&P 500 υποχωρούσε κατά 0,4%, ενώ ο Nasdaq σημείωνε απώλειες 0,5%.

Στα αξιόλογα της μέρας, στήριξη στην αγορά προσέφεραν οι μετοχές τεχνολογίας, με εταιρείες λογισμικού, όπως η Oracle και η Palantir Technologies να σημειώνουν άνοδο 11% και 3% αντίστοιχα.

Οι μετοχές ενισχύθηκαν περαιτέρω αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι «δεχθήκαμε επικοινωνία από την άλλη πλευρά», προσθέτοντας ότι «επιθυμούν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία».

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι δεν θα εμποδίζονται πλοία που χρησιμοποιούν τα Στενά για να κατευθυνθούν προς μη ιρανικά λιμάνια.

Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ αναζωπύρωσε τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές πετρελαίου που θα συνεχίσουν να πιέζουν τις παγκόσμιες οικονομίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate παρουσιάζει αυτή την ώρα αύξηση 1,46% στα 97,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει άνοδο 3,19% στα 98,26 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance αποχώρησε από το Ισλαμαμπάντ χωρίς συμφωνία με τους Ιρανούς συνομιλητές του, επικαλούμενος την άρνησή τους να εγκαταλείψουν την επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να είναι ευρύτερες, καθώς το Ιράν απαιτεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, πολεμικές αποζημιώσεις και την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Ο Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό μετά την κατάρρευση των συνομιλιών, εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών πληγμάτων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές με γνώση της κατάστασης.

«Οι επενδυτές βρίσκονται ξανά στο σημείο μηδέν, προσπαθώντας να επανεκτιμήσουν τη δίκαιη αξία των μετοχών, καθώς είναι πλέον σαφές ότι δε διαφαίνεται σύντομα τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Clark Bellin, πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων της Bellwether Wealth. «Τα Στενά του Ορμούζ είναι καθοριστικά για τις τιμές του πετρελαίου και το γενικότερο κλίμα στις αγορές, και είναι σαφές ότι θα υπάρξει περαιτέρω ένταση γύρω από αυτή τη θαλάσσια οδό μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσα στην εβδομάδα».

Σημειώνεται ότι η BlackRock αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για τις αμερικανικές μετοχές, εκτιμώντας ότι οι περιορισμένες μακροοικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, σε συνδυασμό με τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για περαιτέρω άνοδο.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 0,47% στα 4,765.00 δολάρια η ουγγιά.

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