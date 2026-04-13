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Γκουτέρες: Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή - Έκκληση για άμεση συνέχιση του διαλόγου
Ειδήσεις
22:00 - 13 Απρ 2026

Γκουτέρες: Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή - Έκκληση για άμεση συνέχιση του διαλόγου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι, μετά από εβδομάδες στρατιωτικών επιχειρήσεων και έντονης ανθρωπιστικής επιβάρυνσης στη Μέση Ανατολή, είναι πλέον σαφές πως δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην τρέχουσα σύγκρουση. Παράλληλα, τόνισε ότι η συνέχιση της διπλωματικής προσπάθειας αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική διέξοδο για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Πιο αναλυτικά, σε δήλωσή του που ανέγνωσε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ, στη Νέα Υόρκη, ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε ότι, παρότι δεν επήλθε συμφωνία στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η διεξαγωγή τους και μόνο ανέδειξε τη σοβαρότητα της εμπλοκής των δύο πλευρών και αποτελεί ένα θετικό και ουσιαστικό βήμα προς την επανεκκίνηση του διαλόγου.

Ο ίδιος επισήμανε ότι, λόγω των βαθιών και πολυεπίπεδων διαφορών μεταξύ των εμπλεκομένων, μια συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί άμεσα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν με πνεύμα συνεργασίας και εποικοδομητικής προσέγγισης, ώστε να καταστεί εφικτή μια μελλοντική συμφωνία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διατήρηση της εκεχειρίας, προειδοποιώντας ότι η κατάπαυση του πυρός πρέπει να τηρηθεί αυστηρά και ότι όλες οι παραβιάσεις οφείλουν να τερματιστούν.

Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς τις χώρες που συνέβαλαν στη διαμεσολάβηση, αναφέροντας μεταξύ άλλων το Πακιστάν, το οποίο φιλοξένησε τις συνομιλίες, καθώς και τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και την Τουρκία. Τόνισε ότι οι προσπάθειές τους παραμένουν καθοριστικές και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει ενεργά αυτές τις πρωτοβουλίες.

Αναφερόμενος στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι όλα τα μέρη της σύγκρουσης οφείλουν να σέβονται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Όπως ανέφερε, περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε πλοία υπό δύσκολες και επιβαρυμένες συνθήκες.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν ήδη συνέπειες που υπερβαίνουν την περιοχή, ενισχύοντας την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα και δημιουργώντας αστάθεια σε κρίσιμους τομείς.

Παράλληλα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια, καθώς οι δυσλειτουργίες στην προμήθεια λιπασμάτων και πρώτων υλών επιδεινώνουν την κατάσταση για εκατομμύρια ευάλωτους πληθυσμούς, ενώ αυξάνουν το κόστος ζωής μέσω των επιβαρύνσεων στα καύσιμα, τις μεταφορές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Γραφείου Υπηρεσιών Έργων του ΟΗΕ, Χόρχε Μορέιρα ντα Σίλβα, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως η UNCTAD, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, συνεχίζει εντατικές επαφές για την προετοιμασία και ενεργοποίηση του μηχανισμού που είχε ανακοινωθεί για τα Στενά του Ορμούζ στις 27 Μαρτίου.

Τέλος, ο προσωπικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, Ζαν Αρνό, παραμένει ενεργός στην περιοχή, συνεχίζοντας διαβουλεύσεις με βασικούς συνομιλητές, με στόχο τη στήριξη μιας συνολικής και βιώσιμης συμφωνίας.

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