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ΟΠΕΚΕΠΕ: Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες σπόρων - Απάτη άνω των €227.000 σε βάρος της ΕΕ
Ειδήσεις
17:47 - 15 Απρ 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες σπόρων - Απάτη άνω των €227.000 σε βάρος της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αποκάλυψε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το συνολικό ποσό να υπερβαίνει τις 227.000 ευρώ.      

Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση φέρεται να σχετίζεται με τη χρήση εικονικών τιμολογίων και πλαστών ετικετών πιστοποίησης σπόρων σποράς. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας 71χρονος έμπορος, ήδη έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να διαχειριζόταν δύο εταιρείες με έδρα περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες λειτουργούσαν μόνο τυπικά, χωρίς πραγματική εμπορική δραστηριότητα. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις αυτές δεν ήταν καταχωρημένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δε διέθεταν ενεργή επαγγελματική έδρα και δεν πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές.

Μέσω αυτών των εταιρειών, ο 71χρονος φέρεται να εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και να κατασκεύαζε πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρων, τις οποίες προμήθευε σε αγρότες. Οι τελευταίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τις χρησιμοποιούσαν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την παράνομη λήψη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα εκτεταμένα, καθώς μόνο η πρώτη εταιρεία φέρεται να εξέδωσε από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2025 εικονικά τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 440.000 ευρώ σε 368 συναλλασσόμενους. Η δεύτερη εταιρεία, μέσα σε διάστημα περίπου εννέα μηνών (Οκτώβριος 2024 - Ιούλιος 2025), φέρεται να εξέδωσε αντίστοιχα τιμολόγια ύψους 185.000 ευρώ προς 151 αντισυμβαλλόμενους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους για την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Κατά την έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν εταιρικά έγγραφα, σφραγίδες των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, χειρόγραφες σημειώσεις με πελατολόγιο, καθώς και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όπως σκληρός δίσκος και εκτυπωτής. Επιπλέον, εντοπίστηκαν αυτοκόλλητες ταινίες με ενδείξεις ελέγχου σπόρων και αναφορά σε επανέλεγχο με ημερομηνία τον Αύγουστο του 2023.

Σε βάρος του 71χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 17:56
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