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Χρηματιστήριο: Εναλλαγές προσήμων με την μπίλια στο πράσινο - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς
17:44 - 15 Απρ 2026

Χρηματιστήριο: Εναλλαγές προσήμων με την μπίλια στο πράσινο - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Reporter.gr Newsroom
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Συντήρηση δυνάμεων την Τετάρτη (15/4) στο ΧΑ με τον ΓΔ να κυμαίνεται μεταξύ 2275-2289 μονάδων και να κλείνει τελικά μετά από αρκετές εναλλαγές προσήμων στο +0.22% στις 2289 μονάδες, με πιο φυσιολογικό τζίρο στα 284 εκατ. ευρώ.

Υψηλά κέρδη για την ALWN +1.2% (μετά το χθεσινό ξεπούλημα), ΔΕΗ +2.1%, CENER +2.2%, ΜΠΕΛΑ +0.8%, ΑΡΑΙΓ +1.8% και ΛΑΜΔΑ +1%, υποχώρηση σε ΕΛΠΕ -1.7%, MOH -1.3%, ΤΙΤΑΝ -1.8%, ΕΛΧΑ -1.1%, ΕΕΕ -1% και στις τραπεζικές OPTIMA -1.1%, ΕΤΕ -0.6%. Ο τραπεζικός κλάδος που άλλωστε πήρε τα εύσημα από την Eurobank Equities με συστάσεις αγοράς για αυτές που παρακολουθεί (ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, OPTIMA, BOCHGR).

Νέα υψηλότερη τιμή στόχο για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1% από την Santander στα 53 ευρώ (από 49), τράπεζα που με την έκθεσή της στις αρχές του έτους είχε δώσει το έναυσμα στον φετινό καλπασμό (+57% από 1.1.26).

Είδηση με θετικές προεκτάσεις η πρόταση για αγορά ιδίων μετοχών της MTLN +0.6% στην ΓΣ της 21ης Μαΐου έως 14,3 εκ. μετοχών που στις τρέχουσες τιμές αντιστοιχεί σε αξία μετοχών 500 εκ.

Εμφανώς καλύτερη εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +1.5%) λόγω BYLOT +4.7%, με σημαντικά κέρδη και ΦΡΛΚ +4.1%, ΙΝΤΚΑ +3.2%, ΟΤΟΕΛ +2% , θετική διαφοροποίηση και στην χαμηλή (ATHEX_SCI +0.2%) με την ΥΚΝΟΤ +7.9% να ξεχωρίζει ανοδικά εν μέσω της ΑΜΚ των 23 εκ. που ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα, κέρδη και σε ΑΕΜ +2.8%, ΔΟΜΙΚ +1.5%.

Πληροφορίες από το Bloomberg αναφέρουν ότι η χώρα θα παρουσιάσει σημαντικά υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα (4,9%) από τον στόχο (3,7%) με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο δημοσιονομικό περιθώριο για τις ανάλογες προσαρμογές εξαιτίας του αυξημένου ενεργειακού κόστους από τον πόλεμο στην ΜΑ.

Παράλληλα αυξημένο – όπως αναμενόταν – ήταν το κόστος από την επανέκδοση του 10ετούς Ομολόγου λήξης Ιουνίου 2036 στο 3,70% (από 3,34%) χαμηλότερα πάντως από το πρόσφατο 3,85% του ελληνικού 10ετούς, με την συνολική ζήτηση διπλάσια από το δημοπρατούμενο ποσό (250 εκ.).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 18:21
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