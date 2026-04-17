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Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκεοργκίεβα στην Ουάσιγκτον: Η ελληνική οικονομία στο επίκεντρο
Ειδήσεις
16:17 - 17 Απρ 2026

Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκεοργκίεβα στην Ουάσιγκτον: Η ελληνική οικονομία στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Kristalina Georgieva, πραγματοποίησε σήμερα (17/4) στην Ουάσιγκτον ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο περιθώριο των εργασιών της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και οι προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομία. Ο Υπουργός παρουσίασε τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας τη σταθερή ανάπτυξη, τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι, σε πρόσφατες δηλώσεις της, η κ. Georgieva επεσήμανε πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των οικονομιών με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, αναγνώριση που επιβεβαιώνει τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών και την αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας.

Ο κ. Πιερρακάκης παρέστη και στο δείπνο που παρέθεσε η κ. Georgieva προς τιμήν των Υπουργών Οικονομικών, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με ομολόγους του για τις διεθνείς εξελίξεις και τις προοπτικές συνεργασίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/04/2026 - 16:27
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