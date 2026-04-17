Φάμελλος: Επικίνδυνοι για τη δημοκρατία είναι όσοι φοβούνται την έρευνα επειδή έχουν στήσει ένα παρακρατικό καθεστώς

Μέσω δηλώσεών του σήμερα (17/4), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος άσκησε σκληρή κριτική στον υπουργό υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τοποθέτησή του για την Ευρωαπαία Εισαγγελέα.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο κ. Φάμελλος δήλωσε:

«Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο θρασύς και αμετροεπής Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε “επίθεση στη Δημοκρατία” τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, στοχοποιώντας την επειδή κάνει τη δουλειά της και ομολογώντας παράλληλα την ενοχή τους.

Από την άλλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρότι από τη μία είπε ότι συμμερίζεται τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας, δήλωσε πως σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν πρέπει να στραφεί κατά της Δικαιοσύνης.

Ε λοιπόν, ή το ένα ισχύει ή το άλλο.

Αν ο κ. Μητσοτάκης διαφωνεί με όσα λέει ο υπουργός του, πρέπει να τον διώξει σήμερα.

Αν συμφωνεί, τότε είναι χειρότερος από αυτόν και είναι αυτός επικίνδυνος για τη Δημοκρατία.

Γιατί επικίνδυνοι για τη Δημοκρατία δεν είναι όσοι ερευνούν και κάνουν τη δουλειά τους, αλλά όσοι φοβούνται την έρευνα επειδή έχουν στήσει ένα παρακρατικό καθεστώς και θέλουν να φιμώσουν τη Δικαιοσύνη».

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