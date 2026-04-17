Τέσσερις φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για την κακοποίηση των παιδιών του

Σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, 80 έτη και 3 μήνες (εκτιτέα τα 25) καταδικάστηκε ο πρώην αστυνομικός της Βουλής για κακοποίηση σε βάρος των παιδιών του.

Μετά από μακρά διαδικασία που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα και η ιδιωτικότητα των ανήλικων θυμάτων, το δικαστήριο — αποτελούμενο από τρεις τακτικούς δικαστές και τέσσερις ενόρκους — έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο. Η δράση του, όταν αποκαλύφθηκε, είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή.

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Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πρώην αστυνομικό για σειρά ιδιαίτερα βαριών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων βιασμός κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κατάχρηση ανηλίκου επίσης κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων, καθώς και πράξεις ενδοοικογενειακής βίας και σωματικής κακοποίησης. Επιπλέον, κρίθηκε ένοχος για οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ απαλλάχθηκε μόνο από την κατηγορία της οπλοκατοχής.

Για την εν διαστάσει σύζυγό του, το δικαστήριο υιοθέτησε διαφορετική στάση, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελικής αρχής.

Η γυναίκα, μητέρα των παιδιών, κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία (5-2), με το δικαστήριο να αποδέχεται ότι οι πράξεις της οφείλονται σε «αδυναμία αντίληψης του άδικου λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος».