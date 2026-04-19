Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που χτύπησε και εγκατέλειψε τη 16χρονη

Συνελήφθη το μεσημέρι και ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε χθες (18/4) το απόγευμα τη 16χρονη στην οδό Λιοσίων, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, φέρεται να πρόκειται για ανήλικο υπήκοο από το Σουδάν.

Είχαν προηγηθεί τρεις ακόμη συλλήψεις: μία 20χρονή η οποία δήλωσε ψευδώς ότι το όχημά της είχε κλαπεί, ένας συνομήλικός της που δήλωσε, επίσης ψευδώς, ότι οδηγούσε τη μηχανή και ένας 22χρονός που που εμφανίστηκε αργά το βράδυ στο Αστυνομικό Τμήμα και ισχυρίστηκε ότι ήταν συνεπιβάτης της μηχανής που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Υπενθυμίζεται πως το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) στην οδό Λιοσίων, όταν η μηχανή με δύο επιβαίνοντες παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο. Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης εγκατέλειψαν το σημείο.

Η 16χρονη – σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης εκτινάχθηκε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης – νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή, καθώς φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι επόμενες ώρες κρίνονται κρίσιμες.

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Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τον αριθμό κυκλοφορίας της μηχανής αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Παράλληλα, στις Αρχές παραδόθηκε και ένα ακόμη βίντεο, το οποίο τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας. Ο μάρτυρας αυτός είχε σπεύσει να βοηθήσει την 16χρονη, όταν ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας την εγκατέλειψαν, ενώ αργότερα έδωσε και κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα.

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