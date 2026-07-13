Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις: Μιλούν με τη γλώσσα των μαφιόζων

Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και του Μεγάρου Μαξίμου εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, από τη Λέσβο, με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, και τις αναφορές του περί «σφαίρας» και «αφεντικού».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόμενος στις δηλώσεις Δημητριάδη έκανε λόγο για πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας.

«Η κρίση εμπιστοσύνης που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις είναι πρωτόγνωρη. Πάντα υπήρχαν συζητήσεις για φαινόμενα διαφθοράς, όμως αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλοτε με καμία κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Δημοκρατία ασφυκτιά»

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η δυσπιστία των πολιτών απέναντι στους θεσμούς και κυρίως στη Δικαιοσύνη αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας.

«Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πλέον τους θεσμούς. Δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη. Και όταν η Δικαιοσύνη βρίσκεται σε τόσο βαθιά κρίση, τότε η ίδια η Δημοκρατία ασφυκτιά», δήλωσε, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση.

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«Η νύχτα έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου»

Με ιδιαίτερα αιχμηρή φρασεολογία, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη, υποστηρίζοντας ότι παραπέμπουν σε πρακτικές οργανωμένου εγκλήματος.

«Ποτέ άλλοτε σε αυτόν τον τόπο δεν είχε έρθει τόσο κοντά η νύχτα στο Μέγαρο Μαξίμου», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Βλέπουμε εμβρόντητοι ανθρώπους που βρίσκονταν στον πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου να εμφανίζονται δημόσια και να μιλούν με τη γλώσσα των μαφιόζων, λέγοντας ότι μπήκαν μπροστά να φάνε τη "σφαίρα" για να σώσουν το "αφεντικό".»

Μάλιστα, διερωτήθηκε: «Πού βρισκόμαστε; Στην Κολομβία ή στην Ελλάδα;»

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη εικόνα δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή από τους πολίτες, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης.

«Αναρωτιέμαι για πόσο ακόμη θα ανέχονται αυτή την πραγματικότητα όχι μόνο οι προοδευτικοί και δημοκρατικοί πολίτες, αλλά και οι συντηρητικοί, έντιμοι πολίτες της χώρας», σημείωσε.

«Δεν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της πόλωσης»

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τη στρατηγική που, όπως είπε, θα ακολουθήσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το επόμενο διάστημα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιλέξει την πολιτική της έντασης.

«Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα και τις λύσεις που χρειάζεται η κοινωνία. Δεν θα ακολουθήσουμε μια στρατηγική όξυνσης, πόλωσης και τοξικότητας», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια διαφορετική πολιτική πρακτική.

«Δεν θα ακολουθήσουμε τη στρατηγική του κ. Μητσοτάκη, αυτό που έχω χαρακτηρίσει "αδωνισμό", δηλαδή ένα πρωτόγνωρο κράμα αμοραλισμού, τυχοδιωκτισμού, τοξικότητας και χυδαιότητας», δήλωσε.

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«Με ήρεμο λόγο και επιχειρήματα υπάρχει άλλος δρόμος»

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι στόχος της παράταξής του είναι να παρουσιάσει μια εναλλακτική πολιτική πρόταση χωρίς υψηλούς τόνους και προσωπικές αντιπαραθέσεις.

«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας με ήρεμο λόγο και επιχειρήματα, γιατί γνωρίζουμε ότι μέσα από τις φωνές κερδίζει συνήθως εκείνος που φωνάζει περισσότερο. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιος είναι αυτός», ανέφερε.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχει διαφορετική προοπτική για τη χώρα.

«Είμαστε εδώ για να πείσουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την Ελλάδα και ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αξίζουν μια διαφορετική πορεία», κατέληξε.