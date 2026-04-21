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Θρίλερ στην Κρήτη: Βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης που είναι εξαφανισμένη
Ειδήσεις
19:03 - 21 Απρ 2026

Θρίλερ στην Κρήτη: Βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης που είναι εξαφανισμένη

Reporter.gr Newsroom
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Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση-θρίλερ της 43χρονης γυναίκας από την Κρήτη που εξαφανίστηκε και αναζητείται από τις αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νεκρός βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/4) ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης, ο οποίος είχε δώσει κατάθεση λίγες ώρες πριν για την υπόθεση της εξαφάνισης. Ο 43χρονος, πατέρας ενός παιδιού, φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του με κοντόκανη καραμπίνα.

Ο 38χρονος άνδρας είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, είχε προσαχθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της εξαφάνισης, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γρατζουνιές που έφερε αποδόθηκαν σε πτώση από μηχανάκι.

Η μυστηριώδης εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας από το Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει σοκ στην οικογένειά της. Δύο 24ωρα από την στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της, οι έρευνες στις Αρχάνες όπου εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα από το κινητό της, είναι συνεχείς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhyxjxprv8m9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το χρονικό των εξελίξεων

Η 43χρονη φέρεται, σύμφωνα με το Mega, να ξεκίνησε από το σπίτι που έμενε, με το αυτοκίνητό της, το πρωί της περασμένης Κυριακής. Από τις Δάφνες Ηρακλείου κατευθύνθηκε, όπως όλα δείχνουν, προς τις Αρχάνες. Για ώρες δεν απαντούσε στις κλήσεις των παιδιών της.

«Δεν έχουμε ξανακαλέσει για μην κρατάμε απασχολημένο το τηλέφωνο και να μην έχει μπαταρία. Σταματήσαμε από χθες να καλούμε. Δεν έχουμε ξαναασχοληθεί. Ό,τι κάνει η αστυνομία», λέει ο γιος της.

«Από ό,τι φαίνεται από τις κάμερες που έχουμε ψάξει από το χωριό, φεύγει περίπου στις 11.02 από το σπίτι με πορεία προς το Ηράκλειο. Όσες κάμερες ψάξαμε είδαμε μέχρι ένα σημείο που περνάει και πάει προς Ηράκλειο. Το υπόλοιπο το έχουν αναλάβει οι Αρχές για να δουν τα παρακάτω», τονίζει ο αδερφός της γυναίκας.

Το κινητό της γυναίκας απενεργοποιήθηκε και λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο μεγαλύτερος γιος της δήλωσε την εξαφάνιση σε αστυνομικό τμήμα.

Και συνέχισε ο γιος της 43χρονης: «Το σημείωμα. Με ενημέρωσε εμένα η αδερφή μου ότι είναι στο σπίτι, αλλά είναι πολύ σύνηθες από την μητέρα μου να την ενημερώνει για το τι θα κάνει. Είναι φυσιολογικό το σημείωμα».

Τι συνέβη στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη; Πώς χάθηκαν τα ίχνη της και τι μπορεί να κρύβει η μυστηριώδης εξαφάνισή της; Οι δικοί της άνθρωποι επαναλαμβάνουν πως η ίδια δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν θα έφερνε ποτέ τα παιδιά της σε μία τόσο ψυχοφθόρα κατάσταση:

«Εγώ είμαι μόνος μου. Ψάχνω σε αγροτικούς δρόμους, οπότε δεν έχω εικόνα. Το τι κάνουν οι υπόλοιποι στο χωριό ή ο θείος μου ή όλοι οι συγγενείς μου. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο δεν έχουμε κάτι νεότερο», λέει ο γιος της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhywx29hf1o9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο της 43χρονης, ώστε να έχουν ένα επιπρόσθετο σημείο αναφοράς για τις έρευνες.

Για την εξαφάνισή της εκδόθηκε και Missing Alert, όμως για την ώρα οι έρευνες παραμένουν άκαρπες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhywvpwd5kj5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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