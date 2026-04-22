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Αναθεωρήσεις σε ανάπτυξη (2%) και πληθωρισμό (3,2%) - «Μαξιλάρια» για το μέλλον και στοχευμένες ενισχύσεις
Οικονομία
17:45 - 22 Απρ 2026

Αναθεωρήσεις σε ανάπτυξη (2%) και πληθωρισμό (3,2%) - «Μαξιλάρια» για το μέλλον και στοχευμένες ενισχύσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε αναθεώρηση των μακροοικονομικών προβλέψεων προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, επικαιροποιώντας τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. 

Ειδικότερα, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026 μειώνεται στο 2% από 2,4%, ενώ ο πληθωρισμός αναθεωρείται ανοδικά στο 3,2% από 2,2%, υπό την παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου Brent θα κινηθεί έως τα 90 δολάρια ανά βαρέλι. Για το 2027, η ανάπτυξη εκτιμάται στο 2% (από 1,7%), ενώ ο πληθωρισμός τοποθετείται στο 2,4% από 2,2%.

Παράλληλα, διατηρείται «αποθεματικό» περίπου 200 εκατ. ευρώ για το 2026, προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες έκτακτες ανάγκες, ενώ για το 2027 εκτιμάται πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος περίπου 1 δισ. ευρώ, μετά τις αμυντικές δαπάνες.

«Ισορροπημένο μείγμα» πολιτικής

Ο υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική ως ένα «ισορροπημένο μείγμα πολιτικής», συνδυάζοντας μόνιμα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος με προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση συγκυριακών κρίσεων, όπως η ενεργειακή. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία διατηρεί τη δυναμική της και το πλεόνασμα αποτελεί αποτέλεσμα διαρθρωτικών αλλαγών, με μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία.

Ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, με τρεις βασικές παρεμβάσεις:

  • Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις.
  • Διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού για οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ.
  • Ρύθμιση έως 72 δόσεων για χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τον Δεκέμβριο του 2023, υπό προϋποθέσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhzs2qhzitc9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ενισχύσεις στο εισόδημα και την καθημερινότητα

Το πακέτο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και παραγωγικών ομάδων:

  • Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς αίτηση, για περίπου 975.000 νοικοκυριά.
  • Επέκταση της επιδότησης στο diesel για τον Μάιο, με όφελος 20 λεπτά ανά λίτρο.
  • Επιδότηση 15% για αγορές λιπασμάτων έως τον Αύγουστο.
  • Αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης συνταξιούχων στα 300 ευρώ, με διεύρυνση των δικαιούχων σε περίπου 1,87 εκατομμύρια.
  • Διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου, καλύπτοντας περίπου το 86% των ενοικιαστών.

Στοχευμένες παρεμβάσεις ανά κοινωνική ομάδα

Για τους συνταξιούχους, αυξάνονται τόσο τα ποσά ενίσχυσης όσο και τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια, διευρύνοντας σημαντικά τη βάση των δικαιούχων. Αντίστοιχα, στη στέγαση αυξάνονται τα όρια εισοδήματος για την επιστροφή ενοικίου, επεκτείνοντας την κάλυψη σε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά.

Στον τομέα της υγείας, προβλέπεται ειδική ενίσχυση για περίπου 50.000 γιατρούς και νοσηλευτές, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Για τις οικογένειες, η ενίσχυση κλιμακώνεται ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών, καλύπτοντας περίπου το 80% των νοικοκυριών με τέκνα, με συνολικό κόστος 240 εκατ. ευρώ.

Στήριξη αγροτών και συγκράτηση κόστους

Τέλος, για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής, επεκτείνεται η επιδότηση στο αγροτικό diesel και συνεχίζεται η ενίσχυση για τα λιπάσματα, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών πιέσεων.

Συνολικά, το πακέτο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: ενίσχυση εισοδήματος, μείωση κόστους ζωής και διαχείριση ιδιωτικού χρέους, με παράλληλη διατήρηση δημοσιονομικών «εφεδρειών» για μελλοντικές παρεμβάσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 19:43
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